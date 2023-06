Schadl-Völner-ügy: „Schadl nagyon jóban van Rogánnal, a végrehajtók székházában biliárdasztal is van”

Remegő kézzel olvasta fel vallomását, és részben beismerte bűnösségét a Schadl-Völner-ügy tárgyalásán A. T. ötödrendű vádlott. A 24.hu tudósítása szerint több, légből kapottnak tűnő történet is szerepel a vallomásaiban, amelyekből idézett is a bíró.

Az egyik vádlott például úgy tudja, „Rogán Antal ki akarja túrni helyéről Szijjártó Pétert, és kompromittáló anyagokat is beszereztek róla.” De szóba került az is, hogy „Schadl intézte a Borkai Zsolt korábbi győri polgármesterről készült szexvideó ügyét.”

A vádlott állítólag már a nyomozati szakaszban is sírva tett vallomást. A férfi a lap szerint „epizódszereplőként” lépett a bíróság elé és a vád alapján neki a Mátrix Oktatási Intézmény engedélyeztetése során jutott szerep, amiről korábban már volt szó a bíróságon. Ennek az iskolának a papírjait pénzért próbálták ugyanis elintézni.

E műveletbe a harmadrendű vádlott, R. R. és Schadl György még Völner Pált is bevonta. A Fidesz volt államtitkára a vádak szerint az ügyben más államtitkárságokon próbált intézkedni az intézmény engedélyeztetése érdekében, de nem járt sikerrel, ezután hangzott el Völner emlékezetes mondata az Emberi Erőforrások Minisztériumáról:

Az Emmi egy trágyadomb. Olyan embereket gyűjtenek össze a közszférában, akik sehol nem kellenek, csupa ilyen kisebbségi komplexussal rendelkező lusta ember.

Az ötödrendű vádlott egyedi módon szerepelt az iskola ügyintézésében. A vád szerint ügyésznek adta ki magát, hogy elhitessék a tulajdonossal, hogy több millió forint lefizetéséért cserébe a legfelsőbb szinteken tudnak közbenjárni az elhúzódó engedélyeztetési eljárás felgyorsításáért.

A tárgyaláson a férfi részben beismerte bűnösségét, ám azt nem ismerte el, hogy ügyésznek adta ki magát. Szerinte valóban közbenjárt az iskola ügyében pénzért, de jogi munkát végzett. Az ugyanakkor igaz, hogy pénzt kért az iskolával kapcsolatban megszerzett információkért. Beszélt egy zöld mappáról is, amit nemrég talált meg, és az minden részletét tartalmazza az engedélyeztetésnek. Jelezte, ezt be is fogja csatolni a bíróságnak. A. T. kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni az ügy jelenlegi szakaszában.

Ezután dr. Tóth Erzsébet bíró felolvasta a vádlott nyomozati szakaszban tett vallomásait. Ezekből az körvonalazódott, hogy a férfi elsősorban a harmadrendű vádlottal volt szorosabb kapcsolatban, aki a szintén a vád tárgyát képező emberrablási ügy kitervelője volt.

Az ötödrendű vádlott A. T. vallomásaiból kiderült, hogy a harmadrendű vádlottól számos érdekes, légből kapottnak tetsző történetet hallott. Például olyanokat, hogy

- Schadl György nagyon jó kapcsolatban áll Rogán Antal miniszterrel.

- Schadl havonta 300 milliót keres, mert a végrehajtók „tejelnek neki”.

- Nemrég újították fel a végrehajtói kar épületét, amelyben billiárdasztal is van.

- Egy felszámolási ügyben való közreműködés kapcsán több bíró lefizetése is szóba került, állítólag „csak tízmilliót” kértek.

- Rogán ki akarja túrni minisztertársát, Szijjártót, és kompromittáló anyagokat is beszereztek róla.

- Schadl intézte a Borkai Zsolt volt győri polgármesterről készült szexvideó ügyét.

A fenti állításait azonban semmilyen bizonyítékkal sem tudta alátámasztani. A férfi vallomásából az derült ki, hogy a legkülönbözőbb üzletekben próbáltak részt venni, melyek részleteiről elsősorban a harmadrendű vádlottól hallott.

A Schadl-Völner-ügy tárgyalása jövő csütörtökön folytatódik a Fővárosi Törvényszéken.

Címlapkép: Schadl György érkezik a tárgyalásra. Fotó: Alfahír/Béli Balázs