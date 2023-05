Schadl-Völner-ügy: Schadlt bilincsben hozták a tárgyalásra, Völner az idézés ellenére sem jelent meg

Megkezdődött Schadl György büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken, miután a végrehajtók most már csak volt elnöke - a Schadl-Völner-ügy elsőrendű vádlottja - nem fogadta el az ügyészség ajánlatát és a tárgyalás lefolytatása mellett döntött. Schadlt és a szintén letartóztatásban lévő harmadrendű vádlottat, R. Róbertet vezetőszáron, megbilincselve hozták be a Büntetés-végrehajtás maszkos, felfegyverzett munkatársai.

Az idézés ellenére nem jelent meg ugyanakkor a tárgyaláson Völner Pál másodrendű vádlott volt igazságügyi miniszterhelyettes. Védője, Papp Gábor szerint azért, mert a vádiratot már felolvasták az előkészítő ülésen, így ő javasolta neki, hogy maradjon távol. Szerinte nincs értelme, hogy a Fidesz „keresztény-konzervatív” kurzusának egyik reklámarcának számított Völner több órán keresztül a bíróságon üljön. A többi vádlott azonban megjelent.

A huszonkét vádlottat felsorakoztató per nyitányának számító előkészítő ülésén tíz vádlott fölött már ítéletet mondott a bíróság. A bűnösségét beismerő vádlottak közt hat önálló bírósági végrehajtó vallotta be, hogy kinevezéséért cserébe fizetett a végrehajtók elnökének. Mindannyiukat felfüggesztett szabadságvesztésre, pénzbüntetésre ítélte a bíróság, valamint eltiltotta őket a végrehajtói foglalkozástól. A többi vádlott így Schadl és Völner is tagadták bűnösségüket.

A tárgyalás kezdetén Schadl György és védője kezdeményezte, hogy Schadlt engedjék ki az előzetesből amit a bíróság elutasított. Ugyanígy döntöttek a harmadrendű vádlottal, R. Róberttel kapcsolatban is. Mindketten vádlott fellebbezett.

A vád szerint Schadl a végrehajtói kar elnökeként százmilliókat, sok esetben az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner miniszterhelyettes-államtitkár segítségével neveztek ki. Schadlre tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség.

Címlapkép: R. Róbert, a Schadl-Völner-ügy harmadrendű vádlottja mondja be adatait a Fővárosi Törvényszéken. A többi vádlott Völner Pál kivételével nem engedélyzte kép, illetve filmvelvétel készítését. Fotó: Alfahír/Béli Balázs