Insomnium, In Mourning, Kvaen: Skandináv borongós hármas tör be novemberben Csepelre

Az Insomnium idén adta ki a régóta várt új albumát, Anno 1696 címen, a Century Media Records-nál. A lemez az énekes-basszusgitáros, Niilo Sevänen azonos című rövid történetét zenésíti meg, Észak-Európa sötét századaiba repítve vissza a hallgatót:

A kontinens ezen fertályában ekkoriban még boszorkányperek zajlottak, a babonák és az éhínség pedig mindennapos elemei voltak az átlagember életének.

Az album után most ősszel egy ráadás kislemez, a Songs of the Dusk jelent meg: ezeket a dalokat eredetileg nagylemez extra kiadására szánták, de most végül önálló kiadványként is elérhetővé váltak.

Az alig pár hónapos fenti videó után a napokban egy újabb, méghozzá AI erőforrásokat is bevonva készített klip vált elérhetővé. A Stained in Red még a járvány alatt született, amikor a csapat szándékai szerint egy súlyosabb és agresszívebb tételt akart összerakni. „Az Opeth és a Gojira hatásai is hallhatóak ebben a dalban, hiszen ezek a zenekarok akkortájt komoly arányban voltak jelen a lejátszási listámon” – mondta el a gitáros, Ville Friman.

A komor, de energikus dallamok megidézik a finn erdők hangulatát.

A finnek a lemezeket egy 32 megállós őszi turnén mutatják be Európában, 11 országot érintve. Az egyik vendég a svéd In Mourning: a death metal csapat a 2000-es évek eleje óta lassan és szívósan dolgozott underground követőbázisa kiépítésén. 6 stúdiólemeze több mint 10 ezer eladott példánynál jár, emellett egy remek élő albumot, és több sikeres kislemezt is kiadtak, melyek közül a legfrissebb a májusi The Broken Orbit.

A harmadik fellépő, a Kvaen pár éve, J. Björnfot szólóprojektjeként indult, szélvészgyors, pogány black metal műfajban. 2022-ben már a második nagylemez, a The Great Below érkezett, az elmúlt két évben pedig az élő fellépések is lehetővé váltak a zenésztársak csatlakozása után, így most először, november 17-én ők is fellépnek majd a Barba Negra Blue Stage-en. A címadó dal klipjében a Nevermore zenekarból ismert világhírű gitáros Jeff Loomis is szerepel.

Látványos műsorban lesz része annak, aki már a Kvaen koncertje előtt a helyszínre érkezik.

(Címlapkép: Concerto Music)