Sparral szemben? Lázár János nyíltan megfenyegette az üzletláncot

A Sparral szemben is tudunk úszni. A cég meg fogja fizetni az árát annak, amit az elmúlt napokban tett

– így fenyegetőzött Lázár János építési és közlekedési miniszter egy csütörtöki építőipari konferencián. Az Mfor tudósítása szerint a tárcavezető azt fejtegette, hogy a kormány nem tűri a fenyegetéseket a Spartól, amely a „korrumpált osztrák sajtón keresztül” üzent.

Az Orbán-kormány és a Spar között húzódó konfliktus lényege röviden az, hogy az üzletlánc panasszal fordult az Európai Bizottsághoz a magyarországi kiskereskedelmi különadó miatt. Egy interjúban pedig Hans Reisch, a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója azt is elárulta, hogy az Orbán Viktor vezette kabinet egyenesen azt közölte vele, hogy be akarja vásárolni magát a külföldi cégbe.

„Most, hogy az osztrák fűszeres-közértes, a Spar így viselkedett, felvetettem a kormányban, hogy ne tűrjük tovább a hazudozást, alaptalan állításokat tőlük, s inkább vegyük meg őket szőröstül-bőröstül”

– jelentette ki a fideszes kormánytag.

Lázár János azt állította, nem akarják kiszorítani a Spart, hanem arra akarják rászorítani, hogy „tiszteljék az itteni embereket, fogyasztókat, a kormányt, az országot, ahol óriási extraprofitot termelnek.” De a Népszava értékelése szerint olyan, a kormánytól mostanában megszokott kommunikációs lózungokkal is megtámogatta mondandóját, mint hogy a gazdasági szuverenitás megteremtése nélkül nincs politikai szuverenitás.

Lázár amúgy a Mészáros Lőrincek számát kevesli

A miniszter meglehetős ellentmondásossággal az egyik pillanatban a multikat bírálta, a következő pillanatban viszont már arról beszélt, hogy az autóipart, a hadiipart és az élelmiszeripart kell nagy lendülettel támogatni, ennek kapcsán pedig kijelentette: „Azt akarjuk, hogy a három nagy német autógyár minél drágább autókat gyártson és minél nagyobb profitot érjen el.”

Az építőipart illetően pedig a kormányközeli oligarchák közpénzzel való megtámogatását méltatta.

„Ennek az országnak nem az a problémája, hogy van Mészáros Lőrinc és van Szíjj László, az a problémája, hogy kevés van belőlük”

– fogalmazott a 444 videójának tanúsága szerint.

Lázár arra is kitért, Varga Mihály pénzügyminiszter mellett most már Nagy Mártontól is „kapja a pofonokat”, ugyanis újabb beruházások leállítását vagy elhalasztását kérték, ám a részletekről nem ejtett szót.

Mint arról beszámoltunk, Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok alelnöke, frakcióvezetője pár napja tett feljelentést a botrányos ügyben, szavai szerint Orbánék a sógoroktól einstandolnák a Spart a vejkónak, Tiborcz Istvánnak.

(Címlapkép: Lázár János a Gazdasági bizottság ülésén - Béli Balázs/Alfahír)