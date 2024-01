Szemet gyönyörködtető dekorációk a babaszobába (x)

A Peekabooshop.hu kínálatában lévő dekorációk lehetőséget nyújtanak arra, hogy elképzeléseidnek megfelelően díszítsd a szobát. Az online rendelés igazán komfortossá teszi a vásárlást és a szükséges eszközök beszerzését.

A legfontosabb dolgok, amikre mindenképp szükség lesz

Az egyik legnagyobb bútor és egyben a legfontosabb pont a szobában a babaágy. Ennek leginkább funkcionális szerepe van, viszont méreteiből adódóan a szoba teljes összképét is befolyásolja. Babakorban a pelenkázó is éppoly fontos, mint a babaágy. Emellett nem árt egy szekrény sem, hogy elnyelje a babaruhát, textilpelenkákat, takarókat és egyebeket. Ezenkívül különféle játékok és egyéb bútorok is helyet kaphatnak a gyerekszobában, ez már tényleg csak rajtatok múlik.

Praktikus és esztétikus dekorációk

A különféle textíliák, például szőnyegek és függönyök igazán barátságossá varázsolják még a legridegebb szobákat is. Még az ágy is sokkal hívogatóbbá válik, ha egy szép takaró fedi vagy egy kedves baldachin öleli körül felülről. Mellesleg a baldachin nem csupán esztétikus, hanem praktikus is egyben, hiszen a fény kiszorításával elősegíti a pihentető alvást. Ha a szobában van egy karosszék vagy fotel, ahol a szoptatás zajlik, akkor célszerű egy puha, mintás vagy színes párnával még barátságosabbá tenni.

A legtöbb helyiségben a falak csupaszok vagy egy-két kép található rajtuk. Holott nagy hiba egy ekkora felületet szabadon hagyni. Nemcsak képekben gondolkodhatsz, hanem akár falmatricákkal is feldobhatod a felületet. De akár komplett falikép szetteket is beszerezhetsz, így nem kell egyesével összeválogatnod a dekoráció elemeit.

Csodaszép játéktárolók

Ahogy cseperedik a gyerek, úgy a játékok száma is folyamatosan növekszik. A textilből készült játéktárolók rengeteg holmi és apróság elnyelésére alkalmasak, ráadásul a szép mintáknak köszönhetően nagyon esztétikusak is, vagyis kiválóan beilleszthetők a legkülönfélébb stílusú gyerekszobákba.

Tárolókra mindig szükségetek lesz, különösen amiatt, mert ezek nélkül könnyen ellepne benneteket a játéktenger. Ezekbe válogatás nélkül be lehet dobálni a babákat, kirakókat, plüssöket, építőkockákat és csörgőket. Így sokkal egyszerűbb lesz rendet tartani és a gyereknek is könnyebb lesz összepakolni azokat a játékokat, amikkel már nem játszik. Együtt pedig még gyorsabban rendet tudtok rakni. Ráadásul a gyerek is élvezi, ha egy-egy feladatot ő is meg tud csinálni, melyet alapvetően a felnőttek csinálnának.