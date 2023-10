Szijjártó szerint az EU azért nem szereti a Fidesz-kormányt, mert az sikeres

Fontos hírként futott végig a sajtón egy vágott, szerkesztett és zenei aláfestéssel ellátott videó, amelyben a főszereplő a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter valamilyen lakosságifórumszerű eseményen azt magyarázta el röviden, „miért utálnak minket” az EU-ban annyira. Az először a politikus közösségi oldalán közreadott videó nyilván más és más okokból került be a kormánysajtó összes lapjába, meg az az attól függetlenekbe is, ami leginkább abból látszott, hogy előbbiek nem fűztek hozzá semmit a videóhoz, utóbbiak viszont értelmezték és magyarázatokat fűztek hozzá.

Szijjártó így látja tehát a Magyarország iránt tapasztalt ellenszenvet. „Az uniós források nem az égből pottyannak le, vagy csak úgy puff, egyszer csak lesznek, hanem ezek létrejönnek. És hogy jönnek létre? Az európai gazdasági teljesítménnyel. És hogy jön létre az európai gazdasági teljesítmény? Az európai emberek munkájával, benne a magyarokéval. És ezért járnak nekünk is.” A brüsszeli liberális mainstream ki nem állhat minket, „mert saját magát tartja az egyetlen sikeres irányzatnak, ám ehhez képest itt vagyunk mi, nem tartozunk a mainstreamhez, egy karakteresen patrióta, jobboldali, keresztény-konzervatív politikai erő vagyunk, amely sikeres. És ezért utálnak minket.”

Azért fontos tehát a beruházási rekord, hogy folyamatosan érkezzenek a külföldi befektetések Magyarországra, mert az uniós források helyett ezekkel lehet lendületben tartani a gazdaságot. Majd hozzátette, „éppúgy nem tudom megmondani, hogy érkeznek-e uniós források, és ha igen, mikor, mint ahogy azt sem tudom megmondani, mikor lesz vége a háborúnak, mert ez sem racionális dolgokon múlik.”

A témát nem először hozza elő a NER, lerágott csont, a hvg.hu vette leginkább a fáradtságot, hogy tisztába tegye a külügyminiszter érzelmi kirohanását. Mint írja, Szijjártó mondandójával szemben szemben a valóság az, hogy az Európai Bizottságnak szó szerint jogos kifogásai vannak a magyar kormány gyakorlatával szemben. Konkrét jogszabályi módosításokat vár el a korrupciós-jogállamisági vitában befagyasztott támogatások feloldása érdekében, illetve úgynevezett – szintén jól meghatározott – szupermérföldkövek teljesítését. Általánosságban az uniónak nem azzal van baja, hogy a Fidesz egy sikeres „keresztény-konzervatív” párt – és nem azért, mert minimum vitatható, mennyire keresztény vagy konzervatív a Fidesz –, hanem azzal, hogy Magyarországon az intézményrendszer és a jogszabályi környezet nem alkalmas annak garantálására, hogy a beérkező forrásokat szabályosan költik el. Magyarul nem lopják el. – fogalmaz a lap tömören, majd azt is megjegyzi, hogy bár Magyarország is fizet be az uniós kasszába, de általában többet kap vissza az uniós forrásokból, amint amennyit befizet.

És ugyan nem a külügyminiszter propaganda célú videójára reagált a Diétás Magyar Múzsa, de arról, hogy miért utálat tárgya a magyar kormány, ide vonatkozó észrevételt tett. A lap szerint Orbán nagyon jól fejezte ki a saját szerepét az EU-ban, amikor azt mondta, hogy ő „tüske a köröm alatt” - apró, és végső soron kevéssé jelentős. De fájdalmas, kellemetlen, és ha nem távolítják el időben, akár veszélyes fertőzést is okozhat – fűzte hozzá a szerző.

