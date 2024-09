Szoros barátság: Magyarok helyett belorusz mérnököket hív Paksra Szijjártó

Fehéroroszország mindig megbízható partner volt a kőolajtranzitban, az országon keresztüli szállítások soha nem ütköztek semmilyen problémába - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

A tárcavezető a fehérorosz kollégájával, Makszim Rizsenkovval tervezett találkozója kapcsán kiemelte, hogy hazánk számára ebben a viszonylatban a legfontosabb kérdés az energiaellátás biztonsága, noha szavai szerint Fehéroroszországról érdemtelenül kevés szó esik ezen kérdés tárgyalásakor.

"Belarusz mindig megbízható partnerország, mindig megbízható tranzitpartner volt, tehát a Belaruszon keresztüli kőolajszállítások soha nem ütköztek semmilyen problémába" - szögezte le. Szijjártó Péter bejelentette, hogy az utóbbi napokban a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra szállított kőolaj mennyisége átlépte a hárommillió tonnát.

Paksi bővítés: Szijjártó újabb mérföldkőről beszélt, megkezdődött a teljes talajkiemelés

"Ezért Belarusznak is köszönettel tartozunk a folyamatosan biztosított tranzit lehetőségért" - mondta. Illetve kifejtette, hogy emellett a nukleáris együttműködés kérdése is napirenden lesz az egyeztetésen, hiszen a paksi bővítés újabb mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy megkezdődött a teljes talajkiemelés, az idei év végén pedig az első beton is bekerülhet a földbe.

"És ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is már egy építés alatt álló atomerőműként fogják regisztrálni a paksi telephelyet" - jegyezte meg a miniszter.

Nem kellenek a magyar mérnökök?

Majd aláhúzta, hogy

Fehéroroszországban nemrég zárult le egy hasonló technológiájú erőmű építése, így a korábban ott dolgozó mérnökök folyamatosan kerülnek át Paksra.

A külügyér hozzátette:

"Az orosz kivitelező folyamatosan hozza át a Belaruszból felszabaduló munkaerejét a paksi telephelyre. Ennek nyomán aztán a beruházásnak a jelentős felgyorsulása várható."

(Címlapkép: Szijjártó Péter/Facebook)