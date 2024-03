Szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat Mongóliával az agráriumban is

A mezőgazdasági és élelmiszeripari kapcsolatok szorosabbra fűzéséről írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot Nagy István tárcavezető, aki szerdán az Agrárminisztériumban egyeztetett Javkhlan Bolddal, Mongólia pénzügyminiszterével - közölte az Agrárminisztérium (AM) az MTI-vel.

Az Orbán-kormány minisztere arról beszélt a találkozón, hogy az agrárium az egyik pillére a mongol gazdaságnak. Elmondta:

A szélsőséges hideg miatt azonban sajnos hatalmas károkat szenved el az ágazat, ebben a rendkívüli helyzetben azonban hazánk kész segítséget nyújtani a közép-ázsiai országnak.

Nagy István arra emlékeztetett, hogy tavalyelőtt a magyar mezőgazdaságnak is történelmi aszállyal kellett megküzdenie - írták a közleményben.

Nagy arról is beszélt, Mongólia mezőgazdasága komoly fejlődésen megy keresztül, melynek egyik állomása, hogy a nomád állattenyésztés felől más irányba is nyitnak. Éppen ezért is fontos a tapasztalatcsere, illetve a tudományos és oktatási együttműködések további erősítése a két ország között. A magyar cégek és vállalatok, valamint az oktatási intézmények készek átadni a tapasztalataikat a mongol partnereiknek. Az agrártechnológiák, a baromfi ágazat vagy a vetőmag előállítás területén fontos együttműködések jöhetnek létre a két ország között - fűzte hozzá a tárcavezető.

A találkozón együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá. A partnerségi megállapodás többek között kiterjed a mezőgazdasági gépek korszerűsítésére, az állatgenetikai erőforrások megőrzésére, öntözésfejlesztési, valamint erdészeti kérdésekre is. A megbeszélésen Javkhlan Bold pénzügyminiszter hivatalos látogatásra hívta meg Nagy Istvánt Mongóliába - közölte az agrártárca.

Az egyeztetés nyomán a fideszes kormánytag közösségi oldalán úgy értékelt:

"Magyar közreműködéssel újulhat meg Mongólia mezőgazdasága".

Együttműködési megállapodást kötött az MNB a mongol felügyelettel

Nem pusztán az agrár-együttműködés lép új szintre Mongóliával, de a Magyar Nemzeti Bank is szerdán tudatta, hogy közös pénzügyi felügyeleti együttműködésről kötött megállapodást az MNB és a mongóliai felügyelet Financial Regulatory Commission of Mongolia (FRC).

A megállapodás kiterjed többek között a hatóságok közötti információmegosztásra, közös kutatások és tudásmegosztó események szervezésére.

Az erre vonatkozó dokumentumot Kandrács Csaba, az MNB felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke, illetve Bajarszajhan Dembereldas, az FRC első számú vezetője, elnöke látta el kézjegyével.

A közlés szerint megállapodás lehetőséget ad a két hatóság közötti, felügyeleti tevékenységhez kapcsolódó információcserére és tudásmegosztásra.

Az FRC és az MNB emellett együttes kutatásokat folytathat és közös tudásmegosztó eseményeket is szervezhet, illetve kölcsönösen lehetőséget nyújtanak egymás számára a munkavállalók szakmai továbbképzésére is.

A mongol pénzügyi szektor felügyeletéért, valamint a pénzügyi stabilitásért a mongóliai jegybank (Bank of Mongolia, BOM), a felügyelet (FRC), valamint az e két intézmény és a mongol Pénzügyminisztérium részvételével működő, 2007-ben létrehozott Pénzügyi Stabilitási Tanács közösen felel. A jegybank látja el a bankok felügyeletét, míg az FRC a többi pénzügyi szereplő tevékenységének felügyeletét végzi - ismertette a magyar jegybank.

Az MNB emlékeztet arra, hogy évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy szorosabbra fűzze és kiterjessze nemzetközi szakmai kapcsolatait a stratégiai partner jegybankokkal, valamint a nemzetközi gazdasági szervezetekkel és pénzügyi intézményekkel. Ebben fontos mérföldkőnek számít a mostani megállapodás is - közölte a Matolcsy György vezette MNB.

Frissítés: Szijjártó is fokozza az együttműködést

A földrajzi távolság ellenére sokat dolgozunk együtt Mongóliával

- ezt már Szijjártó Péter írta a Facebookon.

Szijjártó Péter emlékeztetett, Magyarország a koronavírus-járvány idején oltásokkal segítette Mongóliát, továbbá aktív mezőgazdasági és vízügyi együttműködést folytat a két ország, és ennek eredményeként "tavaly kereskedelmi rekordot döntöttünk".

Lakosságarányosan Mongóliának adjuk a legtöbb ösztöndíjat, a 200 helyre rendszerint nagy az érdeklődés, idén 903 mongol fiatal jelentkezett - közölte a külügyminiszter.

Bejegyzése szerint a két ország lezárta a légiközlekedési egyezményről szóló tárgyalásokat, így azt hamarosan alá is tudják írni, aminek jelentőségét növeli, hogy Mongólia eltörölte a Magyarországgal szembeni vízumkötelezettséget.

"Jövőre ünnepeljük diplomáciai kapcsolataink felvételének 75. évfordulóját, és az együttműködésünk fokozása annál is inkább komoly lehetőség, mivel Mongólia rendelkezik a világ második legnagyobb ritkaföldfém-készletével"

- fogalmazott Szijjártó.

A bejegyzéshez mellékelt fotók egyikén látni, ahogy Szijjártó Péter szintén kezet fog Javkhlan Bold mongol pénzügyminiszterrel.

Kövér szerint Mongólia hagyományosan fontos partnere az északkelet-ázsiai térségben Magyarországnak

És ha mindez nem lenne elég, még Kövér László is méltatta a magyar-mongol kapcsolatokat. Kifejtette, kiemelkedően jók a kétoldalú politikai és kulturális kapcsolatok, és erre a szintre szeretnék felzárkóztatni a gazdasági kapcsolatokat is.

Az Országgyűlés elnöke ezt megelőzően hivatalában fogadta Gombodzsavín Zandanshatart, a mongol Állami Nagy Hurál elnökét szerdán.

A magyar-mongol barátság a régmúltban gyökerezik, a két nemzet hagyományaiban meglévő hasonlóságok - a jelentős földrajzi távolság ellenére is - jó alapot teremtenek szoros, baráti kapcsolataink további mélyítéséhez

- hangoztatta egyebek mellett Kövér László.

A frissen beiktatott Sulyok Tamás is fogadta a mongol házelnököt

Kövér László és mások után Sulyok Tamás köztársasági elnök ugyancsak fogadta Gombodzsavín Zandanshatart, a mongol parlament elnökét.

Címlapkép: Javkhlan Bold és Nagy István (Pelsőczy Csaba); Fotó: Sulyok Tamás és Gombodzsavín Zandanshatar a Sándor-palotában 2024. március 6-án. (MTI/Koszticsák Szilárd)