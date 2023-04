Tegyük élvezetessé a kertben és a teraszon töltött időt! (x)

A családi házak sok szempontból bizonyulnak előnyösnek, ha arról van szó, hogy a szabadidőnk nagy részét a friss levegőn szeretnénk tölteni, nem pedig a négy fal között. De ahhoz szükség van arra, hogy komfortosan rendezzük be a kertet vagy éppen a teraszt, hogy ne legyen hiányérzetünk, mikor kint pihenünk, vagy éppen beszélgetünk a családunkkal, barátainkkal. Lássuk tehát, mi az, ami elengedhetetlenül szükséges egy kényelmes kültéri pihenőhelyhez!

Sokfunkciós grillsütő

A sokfunkciós alatt most nem is feltétlenül arra kell gondolni, hogy bármilyen ételt el tudj a grillen készíteni, hanem inkább azt értjük ezalatt, hogy mennyi pluszt ad még a sütögetésen kívül is ez az eszköz.

A grillsütő segít abban, hogy a nyári melegben ne fokozd a főzéssel az amúgy is elviselhetetlen hőséget a lakásban, de számos olyan dolog is elkészíthető rajta, aminek az erős illata miatt beltéren nem szívesen álltál volna neki. És persze ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen szuper közösségformáló erővel is rendelkezik a grill.

A családi vagy baráti összejöveteleknek remek apropót szolgáltat, így nem meglepő, ha egy hétvégi sütögetés után éjszakába nyúló beszélgetések kerekednek nálad az élet kis- és nagy dolgairól.

Kényelmes kerti bútor

A kültéri bútorok kiválasztását kimondottan körültekintően kell megoldani, hiszen jó esetben ezekkel nem csupán egy szezonra tervezünk, hanem hosszú éveken keresztül fogják a kertünket ékesíteni. De ehhez az kell, hogy a bútor minden porcikája magas minőségű, az időjárás minden elemének ellenálló legyen. Ebben nem szabad kompromisszumot kötni, hiszen a minőség oltárán áldozva hatalmas csalódásoknak lehetünk részesei.

Fontos, hogy a bútor stílusa is időtálló legyen, és illeszkedjen a terasz vagy kert hangulatába, és persze nem árt az sem, ha mindemellett piszkosul kényelmes is a kiválasztott modell. Ezzel ugyanis garantálhatod, hogy hosszú ideig kint tudjatok maradni beszélgetni a szabad ég alatt, és ne akarjon mindenki egy-két óra után már a hátát és derekát markolászva menekülni a kerti bútor fogságából.

Üvegszilánkok ellen

Kevés bosszantóbb dolog van egy lakásban, mint amikor eltörik egy pohár. Ilyenkor még napokig óvatosan kell közlekedni, mert hiába az alapos takarítás, az apró szilánkok nagyon jól el tudnak bújni, és igen komoly sérüléseket okozhatnak ezáltal.

Ez kültéren halmozottan igaz, hiszen sokkal több a búvóhely az üvegszilánkok számára, így jobb, ha nem is viszünk ki törékeny dolgokat, vagy csak akkor, ha nagyon muszáj. Szerencsére a törhetetlen poharaknak köszönhetően már nem kell lemondanod ehhez a stílusról sem, hiszen ezek a darabok a megszólalásig hasonlítanak az üvegpoharakra, és minden típusú italhoz találhatsz belőle megfelelőt.