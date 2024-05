Tiborcz István nemzetközi vizekre evez: sokadik céggel bővült a birodalom

Új leánycéggel bővült a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Group: nyilvános adatbázisok szerint május 7-én jegyezték be a BDPST International Kft.-t – szúrta ki az mfor.hu. Mint írják, a cég főtevékenysége az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, bázisa a Pasaréti úton van, ügyvezetője pedig a többi BDPST-céghez hasonlóan Malik Zoltán.

Cég hátán cég: Szerbia és Spanyolország után jön a következő állomás

Tiborcz István cégcsoportjának így már van egy a nevében is nemzetközi ügyekkel foglalkozó tagja. Az mfor.hu emlékeztet: Tiborcz István BDPST Zrt. nevű cégének már van BDPST-Serbia Zrt. és BDPST-Poland Zrt. nevet viselő társasága is. Tavaly októberben aktivizálhatta magát Tiborcz István cégbirodalma Szerbiában, ugyanis az üzletemberhez köthető BDPST-Serbia Zrt. leánycéget alapított október 3-ai bejegyzéssel Prisuro Vagyonkezelő Kft. néven. Ezen kívül van egy BDPST Iberia Kft.nevű cége is, ez valószínűleg spanyol.

A miniszterelnök veje a 100 milliárdosok klubjába is bekerült már.

Tiborcz kerek százmilliárd forintos vagyonra tett szert, bizonyára ő is a saját lábán állva. A gazdaglistán 38 helyet ugrott előre, 1 év alatt 30 milliárddal forinttal növelte egyébként is impozáns vagyonkáját. Mint ismert, a listán öt évvel ezelőtt, 2019-ben bukkant fel az akkor 33 éves Tiborcz István, 35 milliárd forinttal.

(Címlapkép: Tiborcz István és Orbán Viktor - Facebook)