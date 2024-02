Tiborcz engedély nélküli luxusingatlanában tartottak Orbánék zárt körű kormányülést

Vasárnap este a budai várban, egy Fortuna utcai ingatlanban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök mások mellett Rogán Antallal, Dömötör Csabával és Orbán Balázzsal – számolt be a 444. A kórházban fekvő Gulyás Gergelyt Panyi Miklós helyettesítette.

Az ingatlannak használatba vételi engedélye nincs, de luxus az van bőven.

Borospincét, temperált borszéfet, szivarszobát és mozitermet is kialakítottak a Tiborcz István cégének tulajdonában álló várbéli Fortuna utcai luxusingatlanban – írta meg a 24.hu. A 444 megérdeklődte a miniszterelnök sajtófőnökénél, Havasi Bertalannál, hogy mi volt a találkozó pontos célja, és miért éppen ebben a várbéli épületben gyűltek össze a "honatyák". Választ természetesen nem kaptak.

Tiborcz viszont válaszolt a 24.hu-nak:

Bármikor szívesen látom a miniszterelnök urat és vendégeit a cégcsoporthoz tartozó különböző ingatlanokban és egységekben.

A nemzet veje hozzátette: a miniszterelnök programjaival kapcsolatban keressék inkább Orbán munkatársait.

A lap azt is megírta, csak múlt csütörtökön nyújtottak be használatbavételi engedélykérelmet a fővárosi kormányhivatalhoz Orbán Viktor vejének luxusingatlanjával kapcsolatban. Tiborcz István kommunikációs asszisztense szerint semmilyen jogszabályt vagy előírást nem sért az épület látogatása vagy használata: „Az ingatlan felújítási munkálatai befejeződtek, ezt a hatósági engedélyeztetési folyamat részeként az illetékes szerv felé hivatalosan is dokumentálta az építtető.”

Hát így is lehet...

(Címlapkép: Tiborcz István és Orbán Viktor - Facebook)