Tiltottá tenné a kormány az energiaitalok eladását 18 éven aluliaknak

A Tuzson Bence vezette Igazságügyi Minisztérium pénteken adott ki egy rendelettervezetet, amiben pontosan meghatározzák, milyen tartalmú energiaitalokat nem lehetne fiatalkorúaknak eladni a jövőben – szúrta ki a 444.hu.

A szóban forgó rendelet július 20-ig lehet véleményezhető, ám amennyiben ilyen formában lép hatályba, úgy tulajdonképpen megtiltanák az energiaitalok eladását 18 év alattiak számára.

A parlamenti patkó kormánypárti oldalán a KDNP-sek immár tavaly óta próbálják nyélbe ütni, hogy az energiaitaloknál is az alkoholhoz hasonló szigort vezessenek be. Mint a lap felidézi, erről már egy törvénytervezetet is benyújtottak áprilisban a parlamentnek, ami még nem jutott el a szavazásig, egyelőre a Törvényalkotási bizottság eljárására vár. De a jelek szerint nem várják meg a procedúra végét.

Az idézett tervezetben meghatározzák azokat az összetevőket, amiknek a meghatározott mértékű jelenléte a legnagyobb kockázatot jelenti a fiatalok egészségének a megőrzése szempontjából. A cél az, hogy az élelmiszerpiacon található energiaitalok és hasonló élelmiszer-termékek minél szélesebb körét vonják a szabályozás alá.

A rendelet alapján nem lehetne olyan alkoholmentes italt 18 éven aluliaknak eladni, ami legalább 15 mg/100ml mennyiségben tartalmaz bármely, a metil-xantinok csoportjába tartozó (például a koffein) vegyületet vagy tartalmaz metil-xantint és a következő anyagok bármelyikét: ginseng, L-arginin, inozitol, glükuronolakton, taurin. Többek között a koffein is metilxantin-származéknak számít

Idehaza a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerint az a termék nevezhető energiaitalnak, aminek a koffeintartalma meghaladja a 15mg/100ml mennyiséget. Például egy 250 milliliteres Red Bull 80 milligramm koffeint tartalmaz; egy Hell Classicban 32 milligramm /100 milliliter koffein van; egy 500 milliliteres Monsterben pedig 160 milligramm koffein lelhető fel.

A mostani tervezetben foglaltak azon káros hatásoknak hivatott elejét venni, melyek nemcsak függőséget, hanem különféle egészségügyi problémákat, gyermekeknél és serdülőknél fejlődési rendellenességeket is jelenthetnek. Egyes kutatások szerint pedig az alkohol és a koffein együttes fogyasztása maradandó károsodásokat okoz.

