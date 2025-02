Több mint 1500 ember rúgott ki a multi, mégsem kell visszafizetnie az állami támogatást.

A koreai SK akkumulátorgyártó cégnél tömeges leépítés zajlik, és a folyamatnak még nincs vége - írja a Telex.

A multicég az elmúlt egy évben több mint ezer külsős és több mint ötszáz belsős kollégáját építette le, a létszámcsökkentés pedig a jelek szerint még mindig tart.

Sőt, a Telex értesülései szerint nemrég döntöttek arról, hogy a logisztikai részlegén dolgozókat egy külsős cégnek szervezi ki. A munkások között pedig az a hír járja, hogy az SK On komáromi és iváncsai gyárai közül a komáromit akár be is zárhatják.

Az SK a komáromi beruházáshoz 8,2 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott, 2018-ban. Az iváncsai üzem létestéséhez pedig 76 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar adófizetők.

Ezeknek a hatalmas összegű dotációkat elvileg azzal a feltétellel adják, hogy meghatározott ideig foglalkoztatni kell bizonyos számú munkavállalót.

A Telex megkérdezte a Külgazdasági és Külügyminisztériumot: vissza kell-e fizetnie az SK On-nak vagy az SK BM-nek állami támogatást, ha bizonyos létszám alá csökken az állományuk, ez aktuálissá vált-e, vagy válhat a jövőben?

A minisztérium válaszában világossá tette, hogy egy fillért se kérnek vissza az SK-tól.

Azt írják, a HIPA által koordinált beruházások esetében a támogatásoknak mindig van létszámfenntartási feltétele, s ha ezek nem teljesülnek a pénzt, vagy annak egy részét vissza kell fizetni. Ám a kormány szerint

"a nevezett vállalatok egyetlen esetben sem sértették meg a szerződéses kötelezettségeiket"