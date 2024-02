Több mint 200 millió forint gyűlt össze a gyermekvédelmi tüntetésen indított gyűjtésre

Összesen 203 millió forint gyűlt össze a pénteki gyermekvédelmi tüntetésen indított gyűjtés után – derült ki több influenszer és tartalomgyártó posztjából is.

Miután a pedofilbotrány kipattanása miatt a Hősök terén február 16-án rég nem látott méreteket öltő tüntetés bontakozott ki,

sikerült az eredetileg kitűzött adományösszeg sokszorosát összeadni rászoruló fiatalok számára.

Az Odakint most szörnyek járnak címmel meghirdetett tüntetés végén indult – fizikai formában is – a 25 millió forintot célul kitűző gyűjtés, amit az Utcáról Lakásba! Egyesület indított. Ez az eredeti összeg még aznap éjfélig beérkezett a megadott számlaszámra. Nem mellékesen már a tüntetés helyszínén készpénz formájában összejött 17 millió forint.

A sok-sok felajánlásból összegyűjtött 203 millió forintot arra szánják, hogy abból segítsék majd a szakellátásból kikerülő fiatalok biztos lakhatását.

A óriási érdeklődői tömeget vonzó békés megmozdulást 9 tartalomelőállító szervezte, és ennek nyomán létrehozták a Bántottak.hu nevű Instagram-oldalt, melynek követőszáma már 84,6 ezerre rúg.

A kegyelmi ügy okán szervezett békés demonstráción konzervatív becslés szerint is 50 ezren jelentek meg, de a legfrissebb közlések alapján alsó hangon 150 ezer fő vett részt rajta.

A szervezők emellett életre hívták a Háromkérdés.hu nevű oldalt is, ahol értelemszerűen három lényegi kérdést címeztek a kormányzat számára:

Mit fog tenni a kormány azért, hogy az állami gondoskodásban lévő gyerekek...

1. emberhez méltó körülmények között nőjenek fel?

2. minőségi és az életre felkészítő oktatásban részesüljenek?

3. legyen hova bizalommal fordulniuk, ha abúzus éri őket?

Még az esemény során ugyanis azt kérték az ügy mellett kiállóktól, hogy saját képviselőiknek küldjék el ezen kérdéseket, hogy konkrét tervekről számoljanak majd be válaszaikban.

A honlap célja az is, hogy akinek már most arra volna szüksége, az át tud navigálni az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat hivatalos oldalára, mely gyermekeknek is segítséget nyújt.

(Címlapkép: Gyermekvédelmi tüntetés 2024. február 16-án - Béli Balázs/Alfahír)