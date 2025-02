Indul a Rafael-terv: mintegy 7000 elítélt bűnözőnek adhatnak amnesztiát

Ő fogalmazta és indította el azt a petíciót, ami azt szeretné elérni az Országgyűlés által, hogy a szabadságvesztésüket töltő bűnelkövetők közkegyelemben részesüljenek: oly módon, hogy az elítéltek utolsó két évét elengedik,

amennyiben pedig a büntetés hátralévő része két évnél kevesebb, az elítélteket azonnal szabadon engedik.

Azokban az esetekben, ahol a hátralévő rész meghaladja a két évet, Rafael Lion a büntetés felének elengedését javasolja. Az életellenes, valamint a kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetőire az amnesztia nem vonatkozna.

A Népszavának Rafael Lion elmondta, a petíció gondolata attól fogva érlelődik benne, hogy Budaházy és társai elnöki kegyelmet kaptak Novák Katalin államfőtől, majd kiderült, hogy a bicskei pedofilügyben elítélt Kónya Endre igazgatóhelyettes ugyancsak kegyelemben részesült. Kérdésre hozzátette, hogy személyes érintettsége is van.

Az aláírásgyűjtés jövő héten kezdődik. A lapnak több forrásból megerősítették, hogy

a romák körében valóban országszerte óriási a támogatottsága a petíciónak. Rövid időn belül 120 roma nemzetiségi önkormányzat, továbbá ötven – roma és nem roma – civil szervezet nyilvánította ki csatlakozási szándékát.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom közleményében mély megdöbbenéssel és felháborodással fogadta az arról érkező híreket, hogy általános amnesztiát szeretne Magyarországon egy roma petíció.

A Jobbik szerint az "őrült terv mintegy hétezer teljes joggal elítélt bűnözőt szabadítana hazánkra"

Hozzáteszik:

"a amikor számos hazai „no go zónából” az állam szinte teljesen kivonult; akkor, amikor sokhelyütt így is alig lehet garantálni a személy- és vagyonbiztonságot; akkor, amikor a vidéki perifériákon pestisként terjednek a gettódrogok s kábítószeres vadállatok féltéglával vernek agyon becsületes munkában megőszült magányos idős embereket; akkor, amikor a leszakadó térségekben újra árad a bűn és romlanak a hivatalos bűnelkövetési statisztikák is, a magyar társadalom és a köznyugalom elleni felelőtlen merényletnek tartjuk még csak egy ilyen amnesztia ötletének felvetését is."

A közlemény szerint a

„rend és a normalitás pártján, valamint a törvénytisztelő állampolgárok oldalán álló Jobbik teljes mértékben elutasította az aberrált pedofilt mentegető gazembernek adott Novák Katalin-féle kegyelmet, miként kategorikusan visszautasítja azt is, hogy a kormány több mint 2000 migránscsempészt eresszen ki a rácsok mögül."

Az ellenzéki párt azt írja, hogy

"az integráció ügyét az elkövetkezendő évtizedek egyik legfontosabb nemzetstratégiai kérdésének tartja, ezért minden eszközzel ellenáll a bűnözők jutalmazásának, a cigány-magyar együttélést aláaknázó tervnek."

"Megingathatatlan álláspontunk szerint mindenkinek - így bármely kisebbséghez tartozónak is - be kell tartani a kötelező együttélési normákat. Nincs kibúvó, a kívülállás önszegregáló kultúráját fel kell adni, a börtönromantikát el kell felejteni. A többségi társadalomhoz tartozóknak pedig baráti jobbot kell nyújtani mindazok számára, akik felelősen vállalt gyermekeik jövőjét a tanulásban és a munkában látják, és velünk közösen szeretnék építeni ezt az országot, legyen akármilyen színű is a bőrük. Éppen ezért adtuk be tavaly év végén – a kormánytöbbség által sajnos újra leszavazott költségvetési módosító javaslatainkat -, amelyek nem a bűnözőket jutalmazták volna, hanem a rendőrség megerősítése és az egyenruhások jobb megbecsülése mellett, a tanodákra, valamint a biztos kezdet gyerekházakra szánt volna lényegesen több forrást”

– fogalmaz a Jobbik.