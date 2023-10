„Ez hosszú háború lesz” – Hat órán át, hajnalig tárgyalt az izraeli kormányfő az amerikai külügyminiszterrel

Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök több mint hat órán keresztül tárgyalt a Gázai övezetben kialakult humanitárius krízisről hétfő éjjel – írja az MTI.

A váratlanul hosszú, kedd hajnalba nyúló találkozó során Blinkennek és Netanjahunak légiriadó miatt öt percre bunkerben kellett menedéket keresnie

– számolt be Matthew Miller amerikai külügyi szóvívő.

Blinken a találkozót megelőző négy napban hat arab országot látogatott meg diplomáciai útja során. Blinken megoldást keres arra, hogy elkerüljék az izraeli-palesztin konfliktus kiszélesedését.

„Ez hosszú háború lesz, és magas lesz az ára, de győzni fogunk Izraelért és a zsidóságért, továbbá az értékekért, amelyekben minkét ország hisz”

– közölte Joáv Galant izraeli védelmi miniszter, miután találkozott Blinkennel.

Ahogy az ismert, a Gázai övezetet irányító Hamász október 7-én többfrontos, meglepetésszerű támadást indított Izrael ellen, az iszlamista terrorszervezet fegyveresei betörtek az ország déli részébe, és több mint 1300 embert meggyilkoltak, további mintegy háromezret megsebesítettek, valamint legalább 150 embert elraboltak és túszként tartanak fogva. A gázai egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az övezet ellen indított izraeli válaszcsapások halálos áldozatainak száma már a 2700-at, a sebesülteké pedig a 9700-at is meghaladta. Izrael a támadásra válaszul leállította az övezet villanyáram-, üzemanyag-, élelmiszer- és egy időre a vízellátását is, az izraeli kormány pedig megfogadta, hogy eltörli a Hamászt a Föld színéről, ahogyan az történt az Iszlám Állammal is. Izraeli hírek szerint a fellángoló háború miatt ezidáig mintegy félmillió izraeli és hétszázezer gázai hagyta el otthonát, és már több tucat települést evakuáltak.

(Címlapkép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (j) és Antony Blinken amerikai külügyminiszter sajtóértekezlete a védelmi minisztérium tel-avivi épületében 2023. október 12-én. MTI/AP pool/Jacquelyn Martin)