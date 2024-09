Tölgyessy Péter: 14 éve sosem volt esély, hogy Orbán megbukjon, már van

Most először került a Fidesz olyan helyzetbe, hogy veszíthet is – húzta alá az elismert politológus, aki arról is beszélt, számításai szerint Magyar Péter szavazóinak ötöde a Fidesz-táborból jött; és Orbán Viktor politikai túlélése is múlhat az elnökválasztáson.