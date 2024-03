Török Gábor szerint 9 éve nem látott politikai válság van Magyarországon

„Érdekes az, ami Varga Judit volt férjével történik, de ezek már a magyar politika jól ismert játékai” – így fogalmazott Török Gábor még februárban a 24.hu-nak adott interjújában. Csütörtök késő este pedig arról kérdezték a Partizán élő adásában, hogyan értékeli az azóta eltelt 40 nap történéseit. A műsort vezető Gulyás Márton a nyilvánosság szerkezetéről, nemzetközi párhuzamokról és a választások esélyeiről beszélgetett a politikai elemzővel.

Varga Judit szereplése Hajdú Péter műsorában „műfajilag egy Mónika Show volt”

– véli Török Gábor, aki szerint nehéz eldönteni, hogy az interjúról mennyiben döntött Varga Judit maga, és mennyiben a fideszes hatalomgyár. A politikai elemző annyira drasztikusnak látja ezt a kétségbeesett eszközt, hogy szerinte a Fidesz tisztában van a politikai válság súlyosságával.

Hajdú Péter szerda esti műsorában politikai kérdések nem is merültek fel, Varga Judit csak a magánéleti szennyesét teregette ki.

Török Gábor szerint 9 éve nem volt ilyen rossz a Fidesz helyzete.

Az Orbán-kormány a pedofilbotrány kirobbanása óta elvesztette a közbeszéd irányítását Török szerint, aki kiemelte:

Nagyon látszik a messiásvárás, viszont kérdés, hogy egy-egy ilyen messiásnak mennyi az élettartama…

A politikai elemző szerint az ellenzék nem tudott profitálni a kormányválságból, mert a kezdeményezést nem ők, hanem Magyar Péter ragadta magához. Ő az első kormánykritikus közszereplő, akinek a hangja el tud jutni a Fidesz szavazóihoz is, illetve ő ki tudott lépni az ellenzéket övező unalomból – véli Török Gábor.

Varga Judit gyakorlatilag semmilyen választ nem adott arra, hogy Rogánék kihúzatták-e magukat az ügyészségi iratokból.

Török Gábor úgy látja, a kegyelmi ügy óta nem csak Novák Katalint és Varga Juditot, de Gulyás Gergelyt is elvesztette a Fidesz, hiszen utóbbi neve is felmerült a Schadl-Völner-ügy kapcsán. A káderhiány pedig abból is látszik, hogy Deutsch Tamás lett az EP-listavezető, és Szentkirályi Alexandra a főpolgármester-jelölt.

Az az igazi kérdés, hogy az ellenzéki szavazók elhiszik-e majd Varga Juditnak, hogy Magyar Péter bántalmazta és terrorizálta.

Török Gábor szerint Magyar Péter már korábban is politikus akart lenni, csak megragadta a kínálkozó lehetőséget, most viszont gyors döntéseket kell hoznia. Támogatói között vannak kiábrándult fideszesek, azonban többségük a messiásra váró ellenzéki.

Magyar Péter jövője szerinte a következő két hónapban fog eldőlni – véli a politikai elemző. Ha elvész az újdonság varázsa, és Magyarnak nem sikerül pártot szerveznie, két hónap múlva már mindenki el fogja felejteni – tette hozzá.

Török Gábor azt jósolja, hogy a Fidesz új ügyeket fog előhozni, amelyekre Magyarnak majd reagálnia kell, a figyelmet pedig elvonhatják az önkormányzati választások, Vitézy Dávid és Karácsony Gergely harca.

A Fidesznek most egy célja van: elhitetni a saját szavazóival, hogy Magyar Péter egy nőverő áruló

- mondta Török Gábor, aki szerint a szerdai Varga-interjú is csak egy eszköz ehhez.

Bár azt meg kell jegyezni,

a volt igazságügyi miniszter asszony interjúja alatti YouTube kommentek egybehangzóan elítélik Varga Judit magatartását, és ezeket a rosszalló hozzászólásokat több ezren lájkolták.

