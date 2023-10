Továbbra sincs nyugvópont: a Hezbollah ismét rakétákat lőtt ki Izrael irányába

Ismét rakétákkal támadta szerdán Izraelt a libanoni síita Hezbollah - számolt be róla az MTI.

A fegyveres párt megerősítette, hogy ők követték el a támadást, a szervezet közleménye szerint a nagy pontosságú rakétákkal végrehajtott akció válasz volt az izraeli hadsereg által hétfőn elkövetett támadásra, melyben három Hezbollah-fegyveres életét vesztette.

Libanoni biztonsági források alapján a Hezbollah két precíziós rakétát lőtt ki Izrael irányába.

Az izraeli hadsereg csupán annyit közölt, hogy támadás érte a libanoni Dajra településsel szemben lévő, izraeli oldalon található Aramse nevű, zömében beduinok lakta települést.

Libanoni helyszíni beszámolók szerint az izraeli erők válaszul ágyúzták a dél-libanoni Rmeis környékét, biztonsági források pedig hozzátették, hogy találat ért egy rakétaindító állást is Dajránál. Áldozatokról viszont egyelőre nem érkezett hír.

Az Irán támogatását élvező Hezbollah kedden legkevesebb 15 rakétával támadta Izrael északi határvidékét, válaszul az izraeli hadsereg harckocsikból lőtte a szervezet fegyvereseinek két megfigyelőállását.

Egyre több az áldozatok száma, megkezdődtek a temetések Izraelben

Legkevesebb 169 izraeli katona esett el a szombat óta tartó összecsapásokban a terrorista erőkkel - jelentette be Daniel Hagari katonai szóvivő szerdán

A Gázai övezet szomszédságát zárt katonai területté nyilvánították.

"A területre való belépés szigorúan tilos, és komoly biztonsági kockázattal jár"

- nyilatkozta a katonai szóvivő.

A folyamatos harcok, rakétatámadások és betörési kísérletek árnyékában megkezdődtek a temetések Izraelben. A helyi szokások szerint a temetéseken a rokonok és a barátok mellett részt vesznek a távolabbi ismerősök is. Szerdán jelentős tömegek járulnak a temetőkbe Izraelben.

Mint ismert, az izraeli-palesztin háború szombaton történt fellángolása nyomán egyes források már 1200-nál is több halálos áldozatról és közel háromezer sebesültről számoltak be, miután a Gázai övezetből a Hamász több ezer rakétát zúdított egy időben Izraelre, azóta az iszlamista szervezet több mint száz túszt ejtett. Az izraeli válaszcsapás mellett totális blokádot is elrendeltek. Már külföldi állampolgárok is áldozatul estek az október 7-én kiújult konfliktusban, ahol tűzszünet aligha várható a közeljövőben.

Időközben a Hamász terrorszervezet vezetője kijelentette, nem tárgyal a túszokról a háború végéig, az ENSZ pedig a nemzetközi jog betartására intette a feleket. A Hamász volt vezetője arra buzdította a ciszjordániai és izraeli palesztinokat, hogy szálljanak szembe Izraellel, ezért tömegtüntetésre szólította fel péntekre az arab világot.

(Címlapkép: Romok egy izraeli légitámadás után a Gázai övezetben fekvő Dzsabalíjában 2023. október 11-én. MTI/AP/Hatem Musza)