Trump aláírta, jöhet a deepfake áradat

Több, mint 50 ezer embert tévesztett meg a fent látható AI generált kép. Lelkes kommentelők kívántak sikeres vállalkozást és szép életet a dolgos, fiatal párnak, akik még ilyen hidegben is a vásárban árulják ínycsiklandozó portékáikat. Gondolhatjuk, mi történik majd akkor, ha a mesterséges intelligenciával módosított videók lepik el az internetet és már nem csak a szemünknek, de a fülünknek sem hihetünk.

Donald Trump beiktatásának első napján rengeteg rendeletet írt alá vagy vont vissza, köztük azt is ami arra irányult, hogy az MI-nek inkább a hasznos részei domborodjanak ki az egyre gyakrabban feltűnő káros használati módok helyett, mint például a deepfake-ek. A most visszavont rendelet szabályozta volna, hogy az MI által generált tartalmaknál vízjelekkel kell egyértelművé tenni, hogy ilyen módon készültek.

Az intézkedés beleillik abba a folyamatba, ami miatt a Facebook-vezér Mark Zuckerberg is bejelentette, hogy hamarosan megszűnhet a platformon a külső tényellenőrzés. Az ismét hatalomba kerülő Republikánus Párt ugyanis nagy hangsúlyt helyezett a szólásszabadság terjesztésére, már a 2024-es programjukban is azt ígérték, hogy hatályon kívül helyezik a rendeletet, mert az korlátozza az MI innovációit.

Érdekes, hogy másfél évvel ezelőtt, még a most Trump legnagyobb támogatójaként fellépő Elon Musk is ott volt aközött a több ezer aláíró között - Steve Wozniak, az Apple társalapítója és Yuval Noah Harari történész, író mellett - akik nyílt levélben kérték a tech cégeket, hogy legalább hat hónapra függesszék fel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kísérleteiket. A petíciót indító Future of Life non-profit kutatóintézet szerint mestersége intelligencia szoftverek fejlesztésével csak akkor szabad foglalkozni, ha teljesen biztosak lehetünk benne, hogy pozitív hatással lesznek az emberiségre.