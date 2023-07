Tudta, hogy az állásportálokon nem csupán az irodai munkákat lehet megtalálni? (x)

Valamiért rengeteg ember gondolja úgy, hogy a különféle online állásportálokon csak az úgynevezett fehérgalléros munkák találhatók meg. Ők azok, akik ha állást keresni kényszerülnek, épp ebből az okból kifolyólag el sem látogatnak ezekre az oldalakra.

Ez pedig kapitális hibának bizonyul, hiszen az álláshirdető weboldalak ma már a munkaerőpiac teljes palettáját lefedik. Így akkor is érdemes ellátogatni és körülnézni ezeken a site-okon, ha nem irodai munkát keres, és esetleg még diplomája sincsen.

Mi vár akkor Önre?

A Szombathelyálláson rengeteg a nyitott pozíció, ide kattintson a szombathelyi fizikai és betanított munkalehetőségekért. Ha végignézi a kínálatot, akkor meggyőződhet arról, hogy bőven találhat magának állást az is, aki valamiért nem szerzett sem szakmát, sem diplomát. Nekik a betanított munka lesz a nyerő, ott ugyanis végzettség és releváns tapasztalat nélkül is könnyen el lehet helyezkedni.

Természetesen a fizikai munkák esetében is léteznek olyan munkakörök, amelyek nem igényelnek speciális tudást. Ám ha valaki olyan ütős szakma birtokában van, mint a villanyszerelő, az ács, a kertész vagy a lakatos szakma, akkor is ebben a kategóriában érdemes keresni.

A Szombathelyállás fizikai és betanított állásainak listájából kiderül, hogy nagyon változatos a kínálat, így egészen biztosan mindenki meg fogja találni a számára ideális munkakört.

A kétkezi munka nem szégyen!

Sokakban él még az a beidegződés, hogy a kétkezi munkát nem kell annyira megbecsülni. Lehet, hogy 10-20 évvel ezelőtt úgy tűnt, a diploma lesz a nyerő, azért az idő mégis mást mutat.

Méghozzá azt, hogy bár valóban többen szereznek felsőfokú végzettséget, ez távolról sem jelenti azt, hogy a jó szakemberekre ne lenne szükség. Hatalmas a kereslet a szakik iránt, akik akár hónapokra előre is be vannak táblázva, vagyis igazán nagy kincsnek számítanak.

Sőt, ma már számos olyan szakma szerzi vissza a megbecsültségét, aminek a fénye korábban megkopott. Nem véletlen az sem, hogy egyre nagyobb a kereslet a saját kézzel előállított használati és dísztárgyak iránt. Egy kiváló hegesztő csodákat művelhet a kovácsoltvassal, egy ügyes kezű kertészt kézről kézre adogathatnak a környék lakói, és hát a pékeknek sem kell tétlenül álldogálniuk, hiszen a kézműves termékeknek nagy keletje van mostanában.

Hagyja, hogy segítsenek Önnek!

Az állásportálok esetében fontos azt is hangsúlyozni, hogy nem pusztán arra használhatók, hogy a meghirdetett álláslehetőségeket elolvassa. Ennék sokkal többet is ki lehet hozni ezekből a portálokból. Sőt, akár a saját dolgát is megkönnyítheti azáltal, hogy a Szombathelyállás által kínált önéletrajz-készítő vagy jelentkezési funkciót használja.

Mindenképpen megéri regisztrálni, és saját fiókot létrehozni, mert egy kiváló munkalehetőség végzettségtől függetlenül mindenkinek jár!