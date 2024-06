Túl drága a propaganda: félmilliárdos veszteségben a Hír TV

A Hír TV a pénzügyi beszámolója alapján 475 millió forintos mínusszal zárta 2023-at, miközben a cég árbevétele 4,7 milliárd forint volt - írja a Telex.

Évek óta veszteséges a kormánypropagandagyár

A kormányközeli médiacégeket tömörítő Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) tulajdonában lévő Hír TV utoljára 2020-ban zárt nyereséggel. Azóta folyamatosan veszteséges a tévécsatorna. Ekkora mértékű mínuszt azonban még nem könyvelt el az utóbbi években a Hír TV.

Pár éve a bevételek is csökkenni kezdtek: 2022-ben 8 százalékkal, 2023-ban 4 százalékkal kevesebb pénz folyt be a csatornához, de még ehhez képest is durván esett a Hír TV adózott eredménye, 2022-ben 361 milliós, tavaly pedig az említett 475 milliós volt a veszteség.

Belső feszültségek vetik szét a propagandagyárat

Az utóbbi években nagy átrendeződések is vannak a csatorna körül. Titokban főszerkesztő váltás, vezetőségből távozó Gajdics Ottó, bérfeszültségek miatt felmondó munkatársak.

Nem lenne tehet meglepő, ha ez az összeomlás a jövőben is folytatódna.

(Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik a Hír TV stúdiójába, ahol interjút ad a Magyarország élőben című műsorban 2020. október 7-én. - MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)