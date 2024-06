Újabb horrorsztori az egészségügyről: 500 kilométert utaztattak egy törött lábú fiút

A gigantikus adósságot felhalmozó kórházak és a rekordhosszú várólisták országában már meg sem lepődünk azon, ha egész osztályok állnak le, vagy egyik intézményből a másikba irányítják a betegeket.

Hasonló a történet:

Április elejétől teljesen leállt a dél-alföldi régióért felelős Szegedi Tudományegyetemen a gyermeksebészeti és -traumatológiai ellátás. Emiatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Kecskemét – Szeged – Békéscsaba tengely ellátását Pécs, Budapest, Debrecen központjaiba helyezte át – számol be a 24.hu.

Mezőkovácsháza-Orosháza-Budapest-Mezőhegyes: oda-vissza 450-500 kilométer

Hogy ez mekkora probléma és mivel jár, arról egy édesanyja mesélt a Népszavának. 11 éves fia egy májusi napon, a kora délutáni órákban esett el biciklivel Mezőkovácsházán. A mentő ugyan gyorsan kiért, de az orosházi kórházban fél négytől fél hatig így is a folyóson várakoztatták őket. Leállt a rendszer, ezért nem tudtak új beteget fogadni.

Amikor végre megvizsgálták, kiderült, hogy porcleválása, boka- és sípcsont törése van, sőt a sípcsontja kiugrott a bokaízületből, műteni kell. Azt is közölték, hogy Orosházán nem tudják ellátni, Szeged pedig elutasította gyerek fogadását, így Budapestre kell menni.

Nem hittem, amit az orvos mondott. Kétszer is visszakérdeztem, jól értem-e, hogy most a kora esti órákban neki kell vágnunk egy csaknem kétszáz kilométeres útnak. Kérdezgettem, hogy jutunk oda. Az orvos megnyugtatott, hogy hívott mentőt. Este fél tízkor értünk az országos baleseti intézetbe, Budapestre

– emlékezett vissza az édesanya.

Mint elmondta, az orvos szerint nem volt szükség műtétre, egy visszarántással helyretette a gyerek sípcsontját. Fél egy volt, mire a gyerek lábát begipszelték, csak utána indulhattak haza. A mentők először nem akarták elvinni őket, de az orvos határozott fellépésének hála mégiscsak megindultak Mezőhegyesre. A fiúra később még röntgen és gipszcsere is várt, de Budapesten megnyugtatták őket, hogy ezt akár Orosházán is elvégezhetik. Ám a sérült gyereket sem Orosházán, sem Szegeden nem akarták fogadni, végül előbbi helyszínre hívták be őket azzal a felütéssel, hogy

„Jöjjenek el, majd valamikor sorra kerülnek”.

A Mezőkovácsháza-Orosháza-Budapest-Mezőhegyes útvonal oda-vissza csaknem 450-500 kilométer hosszú. A NNGYK mindeközben állítja: Szegeden és a régióban nem volt olyan gyermek, aki ne kapta volna meg az azonnali szükséges ellátást.

