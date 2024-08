Újabb részleteket derítettek ki az Ercsiben történt tömegverekedésről

Az Alfahír is beszámolt arról az esetről, amikor augusztus 10-én szombaton délután két csoport gázpisztolyokkal, botokkal, baseball ütőkkel és autókkal támadt egymásra. Végül csak a rendőrség tudta szétválasztani őket, akik utána biztosították a helyszínt.

A tömegverekedésben többen megsérültek, köztük egy 10 éves kislány is, akit eltalált egy üvegszilánk, amikor egy téglával bedobták egy ház egyik ablakát

– írta meg most a Tények.hu.

A műsorban most megszólaltatták az áldozatokat is, akik elmondták, hogy évek óta haragban vannak a támadókkal. A videóból az is kiderül, hogy a nézeteltérésük alapja, hogy néhány hónappal ezelőtt feljelentést tettek, mivel ellenségeik brutálisan megverték az egyik férfi gyermekét. Az összeverődött banda ezért vonult a házukhoz, ahol fenyegetéssel próbálták rávenni a családot arra, hogy visszavonják a vallomásukat.

Fog-, arc- és koponyatörése van a gyerekemnek. Meg van ijedve, meg van rémülve. Azt akarták, hogy vonjuk vissza a vallomást, de egyértelmű, hogy nem vonjuk vissza. Annak ellenére meg lettünk fenyegetve, és eljöttek leszámolni ide, a lakásomra

– mondta a megvert fiú édesapja.

Az balhéról egy biztonsági kamerás felvétel is készült.

(Címlapkép: Az egyik áldozat mutatja gumilövedékes fegyver okozta sérüléseit. Tények.hu)