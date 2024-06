Üvegszálas szúnyogháló a szúnyogok távoltartására (x)

A rovarriasztó szerek nem feltétlenül egészségesek az emberi szervezetnek, nem csak az állatokra veszélyesek. Ráadásul sok esetben nem is bizonyulnak hatékonynak, így alkalmazásuk sem minden esetben éri el a célját.

Ha az otthonában szeretne védelmet kapni, a legészszerűbb megoldás a szúnyoghálók felszereltetése lesz. A VasMuszakiBolt.hu kínálatában is kapható az egyik legnépszerűbb típus, az üvegszálas szúnyogháló. Ez ajtóra, ajtórácsra és ablakra is egyszerűen felrögzíthető, illetve méretre igazítható.

Az üvegszálas szúnyogháló tulajdonságai

Az üvegszálas rovarháló változatok nagyon kedveltek, mert igazából szakértelem nélkül is egyszerű mozdulattal fel lehet ezeket szerelni a nyílászárókra. Igény szerint méretre szabhatók, tehát az egyedi elvárásoknak, valamint a körülményeknek is képesek megfelelni.

Amellett, hogy kitűnően ellátják funkciójukat, még a kilátásban sem korlátoznak minket, hiszen elegendő mennyiségű fény áteresztését teszik lehetővé. Többféle színben és méretben elérhetők, alkalmazkodva az egyéni ízléshez és a nyílászárók stílusához.

Anyaguk jó minőségű és sűrű szövésű, ezért rendeltetésszerű használat mellett évekig tartósak maradnak. Mivel időjárásállóak, nemcsak a belső, hanem a külső terek rovarvédelmét is hatékonyan el tudják látni hosszú távon is. Magas színvonaluknak köszönhetően nem töredeznek és nem szakadnak el egyhamar, ha vigyázunk rájuk.

Az éjszaka is biztonságban telik, ha szúnyogháló van az ablakon

A szúnyogok tönkretehetik az alvást is, ami pedig kiemelten fontos ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. Ha nem pihenjük ki magunkat kellőképpen, az a nappalainkat is megmérgezi előbb-utóbb. A szervezetünk az alvás során regenerálódik, és ha ez nem történik meg elegendő mennyiségben és minőségben, akár meg is betegedhetünk.

Arról nem is beszélve, hogy a rovarcsípések milyen sok kellemetlenséggel járnak. Az enyhe bőrpirosodástól kezdve a gyötrő viszketésig, allergiáig bármi előfordulhat, még akár az is, hogy elkapunk valamilyen fertőzést. Ráadásul kenegethetjük magunkat drága krémekkel, hogy csökkentsük az irritációt.

Más rovarok is bejuthatnak, ha nem vigyázunk

A szúnyogok mellett a poloskák is gondot okozhatnak, mert rendkívül gyorsan szaporodnak, bosszantóak, és rettenetes bűzt árasztanak. A szúnyoghálók segítségével ezeket és más rovarokat is kizárhat az otthonából, megakadályozva számukra a bejutási lehetőséget.

Éjjel nyugodtan szellőztethet nyáron a rovarháló mellett, így biztosítva van a friss levegő áramlása, és a csípések elleni védelem is. Szinte nincs is máskor lehetőség a levegő cseréjére, hiszen napközben olyan nagy a forróság, hogy csak még melegebb lenne a lakásban. De a szúnyogháló erre is kitűnő megoldást jelent.