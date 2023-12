Vác polgárai döntöttek: sem az akkuiparból, sem vendégmunkásszállóból nem kérnek

Az akkumulátorgyárakat kiszolgáló helyi beruházásokról, a vendégmunkásoknak tervezett munkásszállók építéséről és a közbiztonságról kérdezték meg helyi konzultációban a váciakat, most pedig eldőlt, mit szeretnének a városban. Az eredményekről Vác független polgármestere számolt be.

Mint Matkovich Ilona a vác.hu híradása szerint elmondta:

mindhárom esetben egyöntetű volt a váci emberek véleménye.

🔴 Nem akarnak új munkásszállót, ahol tömegesen helyeznének el külföldieket (erre a válaszadók 94 százaléka mondott nemet);

🔴 nem szeretnének új akkuipari és egyéb, a környezetre veszélyt jelentő beruházásokat sem (erre 96 százalék felelt nemmel); és

🔴 egyetértenek abban is, hogy meg kell erősíteni a város közbiztonságát, több rendőrre van szükség a köztereken (ezzel csaknem 80 százalék értett egyet).

A városvezető kiemelte, a munkásszálló és az akkuipari beruházás elutasítottsága elsöprő a városban. Matkovich emellett kijelentette:

„A váciak véleménye egyértelmű. Sajnálatos, hogy a Fidesz egyik kérdésben sem állt a váciak mellé. A Fidesz az akkuipari beruházásokat és a munkásszállók építését is támogatja. Ez a kormány gazdaságpolitikájának az alapja. Mi azonban, ha kell, a kormánnyal szemben is ki fogunk állni a váciak védelméért.”

„Minden törvényes eszközt meg fogunk ragadni, hogy megakadályozzuk a további akkuipari beruházásokat Vácon és környékén, és ragaszkodunk ahhoz, hogy minden cég és vállalkozás a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok betartásával folytassa a tevékenységét. Mindent megteszünk, hogy ne épülhessen munkásszálló városunkban. És bár a rendőrség nem az önkormányzat felügyelete alá tartozik, mindent meg fogunk tenni annak érdekében is, hogy több rendőr lehessen közterületeinken” – szögezte le végül a polgármester.

A váci konzultáció előzménye, hogy még nyáron kiderült, munkásszállót újítanának fel Vácon. A Magyar Narancs cikke alapján azonban a jelenlegi civil városvezetés bizonyult az egyetlen akadályának, hogy a Fidesz a Samsunggal karöltve migránsokkal árassza el a várost, és ezért az illetékes építési vállalkozóval is vitába szállt a városvezetés. Arról mi is beszámoltunk, hogy a vendégmunkások a volt cérnagyár leányszállójába telepítése ellen a Jobbik-Konzervatívok is sikerrel tudott fellépni a Fidesszel szemben.

(Címlapkép: Matkovich Ilona - Facebook)