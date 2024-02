Orbán ragaszkodik a rendeleti kormányzáshoz: Vészhelyzetre hivatkozva meghosszabbítják a rendkívüli jogrendet

Volt már migránsválság, covid, háború – mindig találnak indokot. Az Igazságügyi Minisztérium által szerdán „társadalmi egyeztetésre bocsátott” törvénymódosító javaslatából kiderül, hogy november 19-ig, azaz fél évvel meghosszabbítanák az ukrajnai háborúra hivatkozva a vészhelyzetet, és ennél fogva a rendkívüli jogrendet.

Putyin háborújával indokolják Orbánék, hogy miért kell kiterjeszteni az önkényuralmat.

A Hazánk szomszédságában zajló orosz–ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is – írják a törvénymódosító javaslatban. A hivatalos magyarázat szerint „a humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Hazánknak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét”, azaz szeretnék, ha az országot továbbra is kézivezérléssel irányíthatná az Orbán-kormány.

A rendkívüli jogrend miatt még a fideszes többségű parlamentet sem kell megkérdezni semmiről.

A lényeg, hogy a parlament felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetet 2024. november 19-ig meghosszabbítsa. Szerintük erre azért van szükség, hogy „minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek segítésére, támogatására, elhelyezésére, valamint a felmerülő káros gazdasági hatások kivédése, a következmények enyhítése érdekében, továbbá annak biztosítása végett, hogy az ország mielőbb maga mögött hagyja a háború káros következményeit...”

Orbán bizonyára számíthat a fideszes kétharmadra, hogy ismét megszavazzák neki a teljhatalmat.

