Vlagyimir Putyin: Ostobaság, hogy Oroszország Európa megtámadására készülne

Ostobaság az az állítás, miszerint Oroszország Európa megtámadására készülne

- jelentette ki a háborút folytató Vlagyimir Putyin az orosz parlament két háza előtt Moszkvában csütörtökön elmondott éves értékelő beszédében.

"Szóba került annak lehetősége, hogy katonai NATO-kontingenseket vezényeljenek Ukrajnába, de emlékszünk azoknak a sorsára, akik valamikor már küldtek kontingenseket hazánk területeire, de most az esetleges intervenciósok számára sokkal tragikusabbak lesznek a következmények" - jelezte az orosz elnök.

Elmondta az MTI beszámolója szerint egyebek között azt is, hogy már harcban is bevetették és rendszerbe állították az orosz fegyveres erők a Cirkon tengeri indítású hiperszonikus csapásmérő komplexumot. Arról is szólt, hogy a csapatok megkapták a Szarmat hadászati nukleáris rakétarendszert, és ennek közeljövőben történő "demonstrálását" ígérte.

Putyin szerint Oroszország egy új globális pénzügyi rendszert fog kiépíteni

Évértékelő beszédében Putyin azt is előrebocsátotta:

Oroszország egy új globális pénzügyi architektúrát fog kiépíteni, a fejlett technológia alapján, politikai beavatkozástól mentesen.

Azt ígérte, hogy Oroszország hamarosan egyike lesz a világ négy legnagyobb gazdaságának. Úgy vélekedett, hogy egy erős, szuverén Oroszország nélkül nem alakulhat ki tartós világrend, a Nyugatnak pedig Oroszország helyett egy "hanyatló térre" van szüksége, ahol azt teheti, amit akar.

Putyin azt is leszögezte, hogy Moszkva kész tárgyalni Washingtonnal a hadászati egyensúly kérdéseiről, de megfogalmazása szerint nem hagyja magát ezekbe belekényszeríteni.

Putyin szerint a Nyugat külpolitikája nukleáris konfliktussal fenyeget

Az orosz államfő úgy látja, a Nyugat veszélyes külpolitikai lépései és a részéről elhangzó nyilatkozatok olyan konfliktussal fenyegetnek, amely nukleáris fegyverek bevetésével és a civilizáció elpusztításával járhat.

Putyin azt állította, hogy miközben a Nyugat országai Európa megtámadásának szándékával vádolták meg Oroszországot, maguk választanak ki orosz területen célpontokat a csapásokhoz és hozzá csapásmérő eszközöket, valamint egy NATO-kontingens Ukrajnába vezényléséről is tárgyalnak.

"Meg kell érteniük végre, hogy nekünk is vannak olyan fegyvereink (...), amelyek képesek célpontokat megsemmisíteni az ő területükön"

- érzékeltette Vlagyimir Putyin.

(Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök beszél az orosz parlament két háza előtt tartott évértékelőjén a moszkvai Gosztiny Dvorban 2024. február 29-én. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)