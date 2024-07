Z. Kárpát Dániel: A magyar emberek helyett fizessenek a bankok!

A Jobbik ingyenes bankolást és ingyenes bankszámlát követel átlagbérig minden magyar polgár számára, ha úgy tetszik, alanyi jogon - jelentette ki Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke a Szabadság téri Bank Center előtt tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy

a bankrendszer és a kormány szó szerint összejátszik a tekintetben, hogy bár a kabinet látszólag növeli a bankadót és egyéb különböző befizetendő díjakat, a pénzintézetek ezt tulajdonképpen kontroll nélkül hárítják át az emberekre.

Úgy látja, a kormány most éppen azzal igyekszik magát pozitív színben feltüntetni, hogy a nemrégiben brutálisan emelt bankszámlavezetési díjakra egyfajta stopot hirdet,

miközben a másik kezével megint emeli a tranzakciós illetéket, megint drágítja a készpénzhez való hozzáférés lehetőségét, és megint csak olyan díjakat vet ki, amiket a bankok bevallott módon áthárítanak a magyar polgárokra.

A jobbikos országgyűlési képviselő kiemelte, a tranzakciós illeték jelenlegi formájában egy teljesen értelmetlen valami, több mint 200 milliárdos nagyságrendben. Noha látszólag a bankok befizetik, de közben beépítik a díjaikba, így valójában a magyar polgárok a kárvallottjai ennek.

Értetlenül állok azelőtt, hogyha az általam korábban szorgalmazott online árfigyelő rendszer képes működni, akkor miért nincs egy banki árfigyelő, díjfigyelő rendszer? Ugyanezzel a digitális eszköztárral tökéletesen lehetne mérni, hogy mi az, ami mögött van valódi piaci folyamat, és mi az, amit csak a bankok árdrágításának részeként levernek a magyar embereken

- fogalmazott Z. Kárpát Dániel.

Az ellenzéki párt álláspontja szerint európai összevetésben a magyar bankrendszer brutálisan, kirívóan drága, miközben a magyar fizetések, kínos módon alacsonyak.

Éppen ezért azt szeretnék, hogyha a kormány és a bankrendszer befejezné az összekacsintást.

"Azt látjuk, hogy a bankrendszer mintegy 1600 milliárdos profitjának a terhére vígan beleférne egy normális Magyarországon, hogy átlagbérig az alapműveletek tekintetében ingyenes bankolás és ingyenes bankszámlacsomag jusson mindenkinek"

- emelte ki.

Mint rámutatott,

jelen körülmények között ügyfelenként átlagosan évente mintegy 41 ezer forintot vesznek el minden egyes magyar embertől, kormánypártitól, ellenzékitől, fiataltól az idősig.

Z. Kárpát szerint ezen díjak egy része csak állítólagos, vagyis nem létezik a valóságban, vagy pedig nem olyan mértékű. Az ingyenes bankszámla és az ingyenes bankolás lehetőségével a Jobbik szeretné visszaadni minden magyar polgár számára ezt a 41 ezer forintot.

Az ellenzéki párt ennyivel csökkentené azt a brutális extraprofitot, amit az érintett bankok tudnak realizálni, és a tranzakciós illeték tekintetében pedig azt követelik a kormánytól, hogy azonnal szüntesse meg ennek az áthárítási lehetőségét.

Vannak jól működő és működőképes digitális eszközök annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a tranzakciós illeték áthárítása. Ezzel újabb mintegy 200 milliárdot tudnánk visszaadni a magyar polgároknak

- mondta.

A Jobbik azt szeretné, hogy ezeket az összegeket az érintett kereskedelmi bankok fizessék meg, hiszen rájuk vetették ki őket. Továbbá azt is, ha egy egészségesen, normálisan működő bankrendszer lenne Magyarországon. "Ha az hitelezné a magyar gazdaságot, segítené a magyar mikro-, kis és közepes méretű vállalkozásokat" - mondta.

Az ellenzéki párt szerint egyenlő versenyfeltételekre lenne szükség külföldiek és magyarok között, és fel akarják számolni azt a helyzetet, hogy a magyar fogyasztó, a magyar polgár, a magyar ügyfél legyen a legutolsó a sor végén, aki Európában talán a legdrágább költségeket fizeti.

Ezt a politikamentesnek mondható javaslatot természetesen leteszem a parlament asztalára

- mondta Z. Kárpát Dániel.

Hozzátette, mire a határozati javaslatot megtárgyalhatja a Ház, már szeptember lesz, viszont addig is tehát, amíg a parlament dönthet erről a javaslatról, a Jobbik elvárja a kormánytól, hogy fejezze be az összejátszást a bankokkal, tiltsa meg haladéktalanul a tranzakciós illeték és egyéb, most megemelt adófajták áthárítását!

(Címlapkép és fotó: Béli Balázs/Alfahír)