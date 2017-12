Lázár János odaszólt? Nem kapott engedélyt az aranyparti magánjachtkikötő

Nemrég épült, közvetlen Balaton-parti luxuslakóparkhoz akartak száz jachtot befogadó vitorláskikötőt építeni a siófoki Aranypart elé, a lakásokat is úgy hirdették, hogy „olyan kikötő, ahol hajójával saját ingatlana előtt köthet ki, nem sok van”, ám úgy tűnik, nem is lesz, hiszen a szakhatóság a napokban elutasította a beruházók engedélykérelmét.

Győzött a józan ész, a közösség érdeke a magánérdek felett? Vagy Lázár János odaszólt? Ezt találgatják most a vitorláskikötő ellen tiltakozók a Facebook-csoportjukban, akik (ahogyan megírta korábban az Alfahír is) szép számmal képviseltették magukat a nemrégiben az engedélyezés ügyében tartott hatósági közmeghallgatáson is.

„Használhatatlanná, élvezhetetlenné válna a fürdőzők, evezősök, szörfösök és kájtosok körében is népszerű Siófok-szabadifürdői szabadstrand, ha elé egy megakikötőt építenének” – érveltek az ellenzők.

A befektetők, akiknek két korábbi engedélykérelmét utasította már el a szakhatóság, tájékoztatásul azt írták a környékbelieknek: a vitorláskikötők "sokkal inkább előnyére, mint hátrányára válnak bármely nagy vízfelületnek, legyen az bármelyik tenger, Bodeni, Garda vagy Comói tó". A tiltakozók szerint azonban az összehasonlítás hibás, hiszen például a Garda-tó átlagos mélysége 65 méter, tehát elsősorban vitorlázásra és nem fürdőzésre alkalmas, ellentétben a Balatonnal.

Ráadásul Potocskáné Kőrösi Anita siófoki alpolgármester arról tájékoztatta az Alfahírt: a város területrendezési tervében szerepel kikötő azon az aranyparti területen, ám erre csak egy 60 méter széles sáv van kijelölve a strand mellett, ezzel szemben a most benyújtott terveken szereplő kikötő ennél 83 méterrel szélesebb. Lengyel Róbert polgármester (független) a véleményét mondta el, amikor azt hangsúlyozta: ha rajta múlna, ott nem épülne kikötő.

A parlamentben előbb Kepli Lajos (Jobbik), majd Harangozó Gábor (MSZP) interpellált a kikötő ügyében, utóbbinak válaszolta Lázár János miniszter: a beruházás engedélyezés alatt van a veszprémi kormányhivatal előtt, de megkeresi a kormányhivatal vezetőjét, és intézkedik annak érdekében, hogy a közcél érvényesüljön. Egyben jelezte, a konkrét ügyet miniszterként nem befolyásolhatja.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya friss határozatának summázata: „Táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, így a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható”. E határozat ellen fellebbezéssel lehet élni.