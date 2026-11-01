Hová tűnt a magyar élelmiszer? Drámai számok a mezőgazdaság állapotáról

Adorján Béla, a Jobbik elnöke YouTube-csatornáján közzétett videójában a magyar mezőgazdaság romló helyzetére, a termelés visszaesésére és a gazdákat sújtó gazdasági környezetre hívta fel a figyelmet.

A politikus mezőgazdasági őstermelőként is beszélt a problémákról, és több ágazat teljesítményének visszaesését emelte ki. Az általa ismertetett adatok szerint a gyümölcstermesztés volumene összességében 32 százalékkal csökkent, ezen belül a kajszibarack-termelés 68, az almatermesztés pedig 48 százalékos visszaesést mutat. A kukoricatermesztés hektáronkénti mennyisége szintén jelentősen, 29 százalékkal maradt el a korábbi szinttől.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében különösen fájó az almatermesztés hanyatlása. Adorján felidézte gyerekkori emlékeit, amikor még az iskolások is részt vettek az őszi almaszüretben, mert a termés betakarításához nem volt elegendő munkaerő. Ma már sok helyen a földeken marad a termés, mert a gazdáknak nem éri meg leszedni. A múlt bősége és a jelenlegi helyzet között nehéz nem észrevenni a különbséget.

A problémák hátterében a politikus az adózási környezetet, a magas költségeket és a kisgazdaságok folyamatos visszaszorulását is megnevezte. Kifogásolta, hogy miközben a szomszédos országok termelői kedvezőbb feltételekkel versenyezhetnek, a magyar zöldségek és gyümölcsök áfája továbbra is 27 százalék. A korábbi ígéretek ellenére nem valósult meg az élelmiszerek áfájának 0 vagy 5 százalékra csökkentése. A dízel üzemanyag magas ára pedig tovább növeli a termelők terheit.

A helyzetet az aszály, a növekvő hőmérséklet és a vízhiány is súlyosbítja. Adorján ezért a vízgazdálkodás rendezését, a mezőgazdasági innováció támogatását és a költségvetési források átgondolását sürgeti.

A jól szabott öltöny, a frappáns parlamenti mondatok és a hangzatos gazdaságfejlesztési programok önmagukban nem teremtenek almát, kukoricát vagy kenyeret. A kérdés az, hogy a kormány mikor kezeli valódi stratégiai ügyként a hazai élelmiszer-termelést, mielőtt a magyar vidék és a kisgazdaságok további teret veszítenek.