Lewis Hamilton szerint a fiúknak nem kéne hercegnős ruhát felvenniük

Lewis Hamilton a karácsonyi forgatagban posztolt egy videót, amelyben a családi ünnep egyik epizódját akarta megörökíteni, de az egész "nagyon félrement" - írja a hvg.hu.

A Forma–1-es világbajnok a felvételen arról beszél, hogy épp mennyire szomorú, mert az unokaöccse hercegnőnek öltözött. Az unokaöccsét ez szemmel láthatóan nagyon boldoggá tette, Hamilton azonban a "kibírhatatlan" nagybácsik prototípusát megtestesítve rákiabál, hogy a fiúk nem viselnek hercegnőruhát - írja a szörnyű nagy konzervativizmus láttán nagyon szomorú lap.

Oh dear Lewis. You’ve just opened a can of worms... pic.twitter.com/fpsiNeOZrd

— Nabeela (@JustNabz) 2017. december 25.