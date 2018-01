Jó, ha tudja: 2018 legfontosabb változásai

Fizetés

Január elsejétől a minimálbér 8 százalékkal, bruttó 127 500 forintról, kereken 138 ezer forintra emelkedett. Ennek családi kedvezmények nélküli nettója 91 770 forint. A szakképzettséget igénylő állásokban a garantált bérminimum 12 százalékkal, bruttó 161 ezerről 180 500 forintra nőtt, ez 123 643 forintos nettó.

A munkabérekre vonatkozó szociális hozzájárulási adó (szocho) 22 százalékról 19,5 százalékra csökkent.

Sok területen emelkednek a fizetések: például a rendőrök és a katonák 5 százalékkal kapnak többet (mindkettő esetben ez a bérrendezés negyedik üteme), míg a mentőszolgálat dolgozóinak bére 10 százalékkal emelkedik.

Emelkedik a mentőszolgálat dolgozóinak bére Azt írták: a mostani béremelést az ágazati béremeléseken felül kapják mentőszolgálat dolgozói, köztük nem csak a kivonuló állomány, az adminisztratív és fizikai munkát végzők is. Az Emmi felidézte, többlépcsős béremelés zajlik az Országos Mentőszolgálatnál: 2016-ban átlagosan 26,5 százalékkal, majd 2017 novemberében 12 százalékkal nőtt a mentősök bére.

A minimálbér miatt magasabb lesz a gyed és a diplomás gyed összege, utóbbit már a gyerek kétéves koráig igénybe lehet venni. A maximum bruttó 193 200 forint lesz, az alapképzéses hallgatóknál a diplomás gyed 96 600 forint, mesterképzésen ez 126 350 forint.

A csecsemőgondozási díjra (csed) a vér szerinti apa 2018-tól a korábbiakhoz képest több élethelyzetben is jogosult lehet. A táppénz maximális napi összege 8500 forintról 9180 forintra emelkedett.

Cafeteria

A cafeteria-juttatások közé bekerült a diákhitel-törlesztés támogatása és kedvezőbbé váltak az albérlet-támogatás feltételei. Diákhitel-támogatás a törlesztőrészlet erejéig, de legfeljebb havi 27 600 forintig lehet adómentes. Albérlet-támogatást már határozott idejű munkaszerződés mellett is igénybe lehet venni. Az összeghatárok emelkednek, a foglalkoztatás első két évében az eddigi 40 helyett a minimálbér 60 százalékáig lesz adómentes a juttatás. Idén már csak a többségi tulajdon kizáró ok, az eddigi feltételek szerint haszonélvezeti jog a munkahely 60 kilométeres körzetében, illetve olyan helyen, ami tömegközlekedéssel 3 óra alatt megközelíthető is az volt.

A munkáltatói terhek csökkennek bizonyos juttatásoknál: a helyi tömegközlekedési bérlet, az iskolakezdési támogatás, az Erzsébet-utalvány, a munkahelyi étkeztetés, valamint az egészség- és nyugdíjpénztári hozzájárulás esetében 43,66-ról 40,71 százalékra.

Adó

2018-tól a munkáltatói adómegállapítás lehetősége megszűnik, már a 2017-es évre vonatkozóan sem készíthetik el a foglalkoztatók a dolgozóik adóelszámolását. Innentől önadózás lesz, vagy a NAV közreműködésével, az adóbevallási tervezet segítségével oldhatjuk meg ezt.

Az internet-szolgáltatás áfája (ha úgy tetszik, internetadó) 18 százalékról 5 százalékra csökkent. A szolgáltatók azt ígérik, hogy a digitális jólét program keretében kínált csomagoknál teljes mértékben érvényesítik ezt. A fogyasztási célú halak, a házi sertés vágási melléktermékei és a belsőségek áfakulcsa 27-ről 5 százalékra mérséklődött. A szódavíz viszont drágább lesz, kivezetik a visszaváltható patronokat, helyettük eldobhatók lesznek, így a mostani 312-400 forintról 999-1250 forint körüli összegre emelkedik a tízdarabos doboz. A házi szóda előállításának költsége 100 forinttal nő literenként.

Az éttermi szolgáltatások adója 18-ról szintén 5 százalékra zuhant, ugyanakkor bevezették a turizmusfejlesztési hozzájárulást, 4 százalékos mértékkel. Bővül az 5 százalékos, kedvezményes áfakulcs alá sorolt, vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök köre.

Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho) munkáltatói terhe 20-ról 19,5 százalékra csökkent. Legjobban a profi sportolók foglalkoztatói jártak, nekik egyáltalán nem kell ekhót fizetniük a munkavállaló sporttal összefüggő bevételei után.

Orbán örülhet: újabb adókedvezményekben részesülhetnek a sportkáefték A Tiba István által jegyzett törvénymódosító javaslat értelmében az úgynevezett sportvállalkozások csökkenthetik helyi iparűzési adójuk alapját azzal az összeggel, amely gyakorlatilag a sporttevékenységgel összefüggő minden egyéb bevétel. Így aztán miközben egyes önkormányzatok adókkal terhelik a lakosságot annak érdekében, hogy az ellenzék politikai üzenetei minél nehezebben juthassanak el a néphez, egy sportvállalkozás még a reklámközzététel bevétele után sem kell, hogy adózzon.

Módosult az egyházaknak az szja-ból felajánlott 1 százalékkal kapcsolatos eljárásrend. A NAV mostantól minden évben automatikusan utalja ezt a kedvezményezettnek, amíg a nyilatkozatot vissza nem vonja az adózó.

Megfelezik a napelemek termékdíját, így a mostani kilogrammonkénti 114 forint helyett már csak 57 forintot kell fizetniük a napelemes energiatermelő rendszereket telepítőknek. Erről bővebben itt írtunk:

Csökkentik a napelemek adóját, de így is magas marad Az új árszabás szerint kilogrammonként 114 forint helyett 57 forint lesz az adó - írja az Index. A csökkentés tehát jelentős, de még így sem elég. Kiss Ernő, a Magyar Napelem-, Napkollektor-szövetség elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy az új díj mértéke is magasnak számít az európai átlaghoz képest, ezért nem valószínű, hogy fellendíti a napenergia-szektort.

Idén már az ügyvédi irodák is választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata). A főállású kisadózóknál a figyelembe vehető ellátási alap havi 90 ezerről 94,4 ezer forintra nőtt, magasabb összeg esetén 150 ezerről 158,4 ezer forintra. A kisvállalati adó mértéke (kiva) 1 százalékkal csökkent. A tanulmányaik mellett kisadózóként vállalkozó nappali tagozatos hallgatóknak 2018-tól feleannyi közterhet kell fizetniük.

Két gyerek esetén növekszik a családi adókedvezmény összege gyerekenként 17 500 forintra, ez a tavalyihoz képest 2500 forintos emelés/gyerek.

Az adócsomagról bővebben itt olvashat.

Nyugdíj

63,5 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár, bár ez nem újdonság, 2020-ig folyamatosan nő, egészen a 65. életévig. A nyugdíj 3 százalékkal emelkedik, ez az infláció miatt van, ami viszont valószínűleg csak 2,5-2,7 százalék körül alakul, tehát a meghatározottnál 0,3-0,5 százalékkal nagyobb mértékű a növelés.

A nyugdíjminimum összege maradt 28 500 forint. Ha viszont művészek vagyunk, megkaphatjuk a művészjáradékot, ami nem jár alanyi jogon minden szakmabelinek, igényelni kell a Magyar Művészeti Akadémia titkárságán. Ez 65 év feletti, kiemelkedő pályát produkáló művészeknek jár. Összege a mindenkori nyugdíjminimum 4,25-szöröse. A kritériumok között 19 díj található (például: Kossuth-díj, Jászai Mari-díj), amik közül minimum egyet kell birtokolni, vagy érdemes művésznek lenni.

Taxi

2018-tól csak 10 évesnél fiatalabb autó kaphat taxiengedélyt, ha Euro III vagy elektromos motorral rendelkezik. Ha Euro IV-es, akkor 7 év a korhatár. Új előírás, hogy oldalanként két-két ajtós, légkondis járművel lehet szolgáltatást nyújtani, minden üléshez tartozó biztonsági övvel, a vezetőnél és az anyósülésnél beépített légzsákkal és blokkolásgátló-berendezéssel (ABS). Kizárólag olyan autóval lehet taxizni, amely gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága eléri a három millimétert.

Autópálya

Ha véletlenül fizetős útra hajtunk, az utazás megkezdése után is lesz büntetés nélkül 60 percünk arra, hogy vegyünk e-matricát. Az M85-ös csornai második és az M35-ös új debreceni szakasza fizetős lett.

A D2-es kategóriájú autóknál a kedvezmény már nem csak négy, hanem három gyerek után is igénybe vehető.

Növekszik a jogosulatlan úthasználatért kiszabott bírság türelmi ideje. Eddig 30 nap után 14 875 forintról 59 500-ra ugrott, idén ehhez már 60 nap kell. Ha a jármű az irányadáshoz képest alacsonyabb díjkategóriás, érvényes jogosultsággal rendelkezik, 7500 forint a pótdíj, szintén 60 napos rendezéssel. Január elsejétől 75 nap áll rendelkezésre, ha a jogosulatlan úthasználat és az első felszólítás kézhezvétele közötti időben kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettség keletkezett és ezért pótdíj-maximalizálást szeretnénk kérni. Ilyenkor két alap, vagy különbözeti pótdíj összegére lehet csökkenteni a büntetést, részletfizetésre is van lehetőség.

Csekk

A pénzmosás elleni küzdelem miatt, ha 300 000 ezer forintnál értékesebb árut vagy szolgáltatást fizetünk, vagy ennél nagyobb összegű nemzetközi postautalványt adunk fel, szükség lesz a személyes okmányainkra.

300 000 és 2 500 000 forint között egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végeznek, efölött már normál átvilágítás lesz. A jelöletlen csekkeknél és a belföldi postautalvány-szolgáltatásnál a legkisebb összegnél is elkérik az igazolványainkat.

Bíróság

Új polgári perrendtartási kódex lépett érvénybe, változik a közigazgatási perrendtartás és az általános közigazgatási rendtartás is. Az adóeljárás és a nemzetközi magánjog, valamint az ügyvédi tevékenységre vonatkozó előírások is módosultak. Ezekről bővebben olvashat a Jogászvilág oldalon.

A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális cselekmények büntetése az eddigi 10 évről 20 évre emelkedett.

Perelhetünk majd olyan dolgok miatt is, amire eddig nem volt lehetőségünk, ezekről itt írtunk:

Januártól perelhetünk közlekedési tábla, köztéri szobor és parkolási zóna miatt is A napilap cikke szerint az állampolgárok jogait is érintő jelentős változások jönnek az új évvel a közigazgatási perek területén. A közigazgatási bíráskodás abban speciális más típusú eljárásokhoz képest, hogy ezeknél az egyik peres fél mindig egy állami szerv, egy közigazgatási hatóság - ismertetette a lapnak Barabás Gergely, az Országos Bírósági Hivatal központi igazgatási feladatokkal megbízott közigazgatási bírája.

Lakáskiadás

Már nem kell az ingatlan bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelem után 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetni. A szálláshely-szolgáltatók ezentúl - a jelenlegi egy helyett - három lakásig vagy üdülőig választhatják a tételes átalányadót, ez szobánként évi 38 400 forint.

