Ha Orbán marad, a közszférában senkinek sem lesz biztonságban az állása

A jobbikos országgyűlési képviselő "elképesztő cinizmus és az ijesztő tájékozatlanság sajátos keverékének" nevezi az elmúlt napok kormányzati nyilatkozatait a közszféra létszámleépítésével kapcsolatban.



A köztisztviselők és közalkalmazottak többsége mind e mai napig garantált bérminimumot kap, noha felsőfokú végzettségűek és több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek - hangsúlyozza a politikus.

Hegedűsné szerint nemhogy létszámtöbblet lenne a közszférában, de a tömeges pályaelhagyás miatt reménytelen bizonyos munkakörök betöltése vidéki hivatalokban, és az is jellemző, hogy egy-egy munkavállalónak több emberre jutó feladatot kell elvállalnia.

"Ahogyan nincsen elég tanár, orvos, ápoló, mentő, szociális munkás, úgy a közalkalmazottak terén is létszámhiány fenyegeti az ellátandó közszolgáltatások színvonalát. Mindez indokolja leginkább a Jobbik béruniós kezdeményezésének szükségességét."

- írja a képviselő .



A politikus úgy véli, a közszféra béremelésére jelenleg is megvolna a fedezet a központi költségvetésben,

"csak nem látszat-, presztízs- és kamuberuházásokra kellene költeni az adófizetők pénzét. Így a stadionépítési láz, a Miniszterelnökség Várba költözése vagy a Liget-projekt költségeinek átcsoportosításával jelentős, azonnali és fenntartható bérfejlesztést lehetne megvalósítani - s nemcsak egyes jellegadó munkakörök életpályamodelljeként."



A Jobbik kormányra kerülve már idén rendezi azon köztisztviselők bérét, akik "a 2008-as IMF-paktum nagykoalíciós hazaárulása miatt már 10 éve nem részesülhettek illetménynövelésben" - szögezi le a közlemény. Ellenben,

"ha Orbán marad, senkinek nem lesz biztonságban az állása"

- mutat rá Hegedüs Lórántné.

A megalázóan alacsony bérek miatt az önkormányzati dolgozók sztrájkra is készülnek, melynek első ütemét január 12-15 között tartják meg.

A kormánykörökkel kiváló kapcsolatokat ápoló Demján Sándor, a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke, Magyarország második leggazdagabb embere december elején a 19. Vállalkozók Napján arról beszélt, hogy 350 ezer felesleges dolgozó van a közszférában, és ezen változtatni kell, mert fenntartásuk óriási terhet jelent a gazdaságnak. Azt is mondta, hogy agresszíven fognak érvelni a kormánynál azért, hogy az üzleti szférába helyezze át ezt a tömeget.

Demján csökkentené a kórházak számát is szerinte 160 helyett 20 darab is elég lenne, ha azok jól felszereltek. Ugyanakkor sokallta a felsőoktatásban és a közoktatásban dolgozó pedagógusok számát is.