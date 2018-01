Addig fenyegetőzött Észak-Korea, hogy sikerült a saját városukra lőni egy rakétát

2017-ben többször is beszámoltunk róla (például itt és itt), hogy Észak-Korea sikerrel tesztelt ballisztikus rakétákat, főleg Hvaszong-12 típusút. A The Diplomat arról értesült, hogy az egyik kísérlet után a rakéta a fővárostól 39 kilométerre északkeletre található Tokchonban csapódott be egy ipari vagy mezőgazdasági épületbe.

Áldozatokról nincs információ, de műholdfelvételeken látható a becsapódás helye.

(fotó: The Diplomat / Google Earth)