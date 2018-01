A sürgősségin, saját matracán vészelte át a délutánt egy nő, akit mentő vitt be

Néhány órás várakozás után nem bírta tovább és felhívta volt élettársát, hogy vigyen be neki egy matracot vagy kempingágyat, mert muszáj lefeküdnie, míg az ellátásra vár.

Az élettárs elmondta, hogy mikor fél hét körül megérkezett a kórházba a váró még mindig tele volt, sokaknak ülőhely sem jutott. Szerinte a nagyon kis létszámú személyzet miatt haladtak ilyen lassan a vizsgálatok.

A nőt végül este nyolc körül, saját matracán fekve kezdték ellátni, infúziót is így kapott, majd éjfél tájt hagyhatta el a kórházat.

Az intézmény szóvivője azt mondta, az elmúlt napokban a szokásosnál is több beteget kellett ellátniuk, de máskor is megesik az ilyen. Most is igyekeztek más osztályokról átcsoportosítani ágyakat a sürgősségire, de így sem jutott mindenkinek.