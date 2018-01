Garancsi áshatja ki a Néprajzi Múzeum gödrét, mert Tiborcz 23 percet késett!

Igazi gigászok csatáját hozhatta volna a budapesti Városliget szélére tervezett Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges munkagödör térelhatárolási, földkiemelési és közműkiváltási feladatok ellátására kiírt közbeszerzési pályázat. A tenderre ugyanis két jelentkező volt: az Orbán Viktor kedvenc focicsapatának tulajdonosa, Garancsi István nevével fémjelzett Market Zrt. a Bohn Mélyépítő Kft.-vel közösen, illetve Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz számos szálon köthető ZÁÉV Zrt. és West Hungária Bau Kft. Z-W Konzorcium néven ugyancsak együtt.

A két indulót képviselő fideszes milliárdosokat már a nemzetközi sajtóban is nemes egyszerűséggel oligarchaként emlegetik.

A Corvinus Egyetem rektora oligarchának nevezte Orbán oligarcháit a Financial Timesban "Valóban, ezek magyar oligarchák"- így fogalmazott Lánczi András a lapnak azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz regnálása alatt bizonyos körök, beleértve a kormányfő vejét, Tiborcz István is, látványosan meggazdagodtak és látszólag élet-halál urai a magyar ugaron.Az összeállítás Tiborcz mellett bemutatta Garancsi István, Mészáros Lőrinc és Andy Vajna megtollasodását is, illetve ennek összefüggését a kormánypárttal.A cikkíró megrökönyödésének ad hangot, és úgy fogalmaz:

A 2,5 milliárd forintos megbízást végül a Garancsi-cég nyerte. Ennek során egy 300 x 60 méteres, 10 méter mély munkagödröt kell előkészíteniük. A feladatok között szerepel az is, hogy a közműkiváltásokat (csatorna-, villany- és telekommunikációs vezeték) is el kell végezni, illetve a környező épületek állapotfelmérését is dokumentálni kell.

Orbán kedvenc focicsapata tulajdonosának cége végül egyedüli indulóként győzött. Orbán vejének cégét ugyanis kizárták a versenyből. Nem kell megijedni, nem a Fidesz jött rá, hogy a rokonság beengedése a közbeszerzési rendszerbe akkora korrupciós veszélyt rejt, mint ide Lacháza. A közbeszerzési adatbázisban olvasható összegezés szerint a ZÁÉV–WHB-duó ajánlatát

nem a felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2017. november 13. 9:00 óráig nyújtotta be az eljárást lebonyolító OKFON Zrt. címére, hanem csak 2017. november 13. 9:23-kor.

Így aztán az ajánlat érvénytelen.

Hogy a taxis került dugóba, netán a BKK legendásan pontatlan járatai miatt csúszott-e le Orbán vejének cége a 2,5 milliárdról, azt nem tudni. De nem kell krokodilkönnyeket ejteni a Nemzet Vejének cégbirodalmáért, az ugyancsak városligeti Olof Palme-ház felújításáért az ugyancsak Fidesz-közeli Épkar Zrt.-nek, valamint a most 23 perccel lecsúszó West Hungária Baunak lecsurranó röpke 3 milliárd forint jócskán kárpótolja őket.