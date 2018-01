Kedden Szlovénia is csatlakozott a Bérunióhoz. Délnyugati szomszédunknál egy fiatal parlamenti képviselő, Andrej Čuš vállalta fel az EU országai közötti jövedelemkülönbségek kiegyenlítésének ügyét.

A megközelítőleg kétmilliós lakosságú Szlovéniában legalább hatezer aláírást kell összegyűjteni május végéig.

A ljubljanai parlament sajtószobájában megtartott sajtótájékoztatón Čuš hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem szolgálhatja kizárólag a nyugati hatalmi központok érdekeit, az együttműködés számos területe között pedig a szociális dimenzió fejlesztése is szükséges.

Ehhez hozzátartozik, hogy azonos munkáért azonos bérek járjanak az Európai Unióban - szögezte le Čuš. Ezért Szlovéniában már a héten megkezdik az aláírásgyűjtést.

Frano Čirko, a kezdeményezés horvát képviselője, a fiatal értelmiségiekből álló Megújulás Generációjának elnöke rámutatott: a mai huszon- és harmincévesek generációjának legnagyobb tragédiája a tömeges elvándorlás, melynek oka többnyire nem a fiatalok kalandvágya, hanem az őket Közép-Európában fenyegető szegénység.

Čirko szerint a mozgás szabadsága fontos európai érték, ám mit sem ér akkor, ha fiatalok százezrei számára nem a lehetőséget, hanem a kényszert jelenti.

Gyöngyösi Márton, a Béruniós kezdeményezés képviselője a Bérunió jogi megvalósíthatóságáról, valamint az eddigi eredményekről beszélt a sajtó képviselőinek. A bérkérdés nem ideológiai kérdés és nem is csak politikai ügy – mondta el Gyöngyösi, utalva arra, hogy nem csak pártok, de szakszervezetek és magánszemélyek is támogatják a kezdeményezés megvalósulását.

Álláspontja szerint a Szlovéniát is megosztó 20. századi sérelmek helyett a jövő kihívásaira kell fókuszálni.

R. G.

Pénteken Horvátországban is megkezdődött az aláírásgyűjtés a bérek felzárkóztatásáért. A kampány kezdetét az európai polgári kezdeményezés horvát képviselője, Frano Čirko jelentette be zágrábi sajtótájékoztatóján. A rendezvényen Gyöngyösi Márton, a Jobbik országgyűlési képviselője és a Bérunió polgári kezdeményezésének vezetője is felszólalt.