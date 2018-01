Erre készül Hosszú Katinka a magánéletben

Hosszú Katinka az M4Sportnak szólalt meg házasságával kapcsolatban, mint kifejtette, férjével mindketten elfáradtak egy kicsit:

"Visszaveszünk valamennyire. Próbálunk egy kicsit háttérbe vonulni, ami nem nagyon sikerül manapság."

A csatornának arról is beszélt, hogy edzőjével és férjével, Shane Tusuppal most is meg kell birkózniuk a reflektorfénnyel, ahogy azt a pozitív helyzetekben is tették.

Katinka szerint most az egymásra figyelés időszaka következik, és kiemelte:

igen furcsa számára, hogy sajtóhír az uszodában való megjelenésük, amit meg kell tanulniuk kezelni.

Hangsúlyozta: