Kíméletlen bosszúcsapást hajtott végre az orosz hadsereg

Oroszország pénteken kora reggel orosz ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadott több ukrán régiót – közölték illetékes vezetők, Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint négy ember meghalt és 20 megsebesült a fővárosban. A városban több robbanás is hallatszott, és a lehulló törmelékek több kerületben tüzeket okoztak, miközben a légvédelmi rendszerek megpróbálták elfogni a beérkező célpontokat – közölte a kijevi városi közigazgatás vezetője, Timur Tkacsenko. A hatóságok több kerületben is károkról számoltak be, és a mentők több helyszínre is kivonultak. A vezetők felszólították a lakosokat, hogy keressenek menedéket.

Tűz ütött ki egy 16 emeletes lakóépületben Kijev Szolomjanszkij kerületében, a mentőszolgálat három embert menekített ki az épületből. A mentési munkálatok folytatódtak. Egy másik tűz egy raktárban ütött ki. Timcsenko elmondta, hogy a támadásban megrongálódtak a metrósínek két kijevi állomás között, de tűz nem ütött ki, és sérülés sem történt.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv régióban egy lakóház közelében csapódott be egy Shahed drón, amely ablakokat és ajtókat tört be – közölte a regionális katonai közigazgatás vezetője. A város külterületén szintén ballisztikus rakéták robbanásait lehetett hallani – tette hozzá Dmitro Brjezsnyij.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség küldöttségének tagjai az ukrajnai Zaporizzsjai atomerőműnél többször is lövéseket hallottak, amelyek úgy tűntek, mintha a létesítmény kiképzőközpontját támadó drónokra irányultak volna – közölte csütörtökön az ENSZ nukleáris biztonságot felügyelő szervezetének vezetője. Közvetlenül nem érkezett jelentés a központban keletkezett károkról.

