Már csak Magyar Péterék véleményére vár a devizakárosultakért küzdő Marczingós László

„Az ellenzéki oldalon lassan mindenkivel tudtam/tudok beszélni. A Mi Hazánkkal is. A jövő héten erre pontot lehet tenni. A pártok saját identitásuk megtartásával egyetértenek alapvető kérdésekben, melyeket képviselni tudok” – írta pénteki posztjában Marczingós László. A devizakárosultak szabadságharcosaként is emlegetett ügyvéd azt is hozzátette,

tárgyalni fog különböző minisztériumokban is a Lex Marczingós érdekében.

„Csak a Tisza nézi kívülről a dolgokat, habár az EP képviselőknek lenne dolguk e kérdéskörben”

– hívja fel a figyelmet az ügyvéd, aki úgy véli, csak akkor lehet majd megismerni Magyar Péterék álláspontját, ha kormányzati szereplők lesznek.

A devizakárosultak szabadságharcosa eddig nem kapott választ az általa indítványozott beszélgetésre sem.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Lex Marczingóst, a devizahitelezés hátterét vizsgáló parlamenti bizottság felállítását, illetve a végrehajtások moratóriumának kiterjesztését a Jobbik vitte a parlament elé, ám az Igazságügyi Bizottság fideszes többsége úgy szavazta le az előterjesztéseket, hogy hozzá sem szóltak a vitához egyetlenegyszer sem.

Ezt követően a Jobbik a Törvényalkotási Bizottság előtt kívánta tárgysorozatba vetetni az indítványokat. Itt annyi előrelépés történt, hogy egy fideszes képviselő hozzászólt a vitához, de a kormánypárt nem támogatta az előterjesztéseket és azt sem, hogy Marczingós László szakértőként felszólalhasson.

A Jobbik az Alkotmánybíróság megüresedő helyére is jelölte Marczingós Lászlót.