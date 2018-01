A vidék élni akar! Emberléptékű pályázatokra van szükség, nem pedig élősködőkre

A Jobbik agrárpolitikusa, Magyar Zoltán szombaton közleményben foglalkozott ezzel a furcsa történettel.

Még 2016. augusztus 25-én jelent meg, a mintegy 13,85 milliárd forint keretösszegű felhívás, amely arra volt hivatott, hogy a vidéki térség mezőgazdasági vállalkozásainak jövedelemstabilizálását, valamint a mezőgazdaságon kívüli vállalkozások elindítását ösztönözze.

Erre egyébként a feltételei miatt alkalmas is volt, főleg a kivéreztetett magyar vidéki viszonyok között.

Így nem is volt meglepő, hogy a végül forráskimerülés miatt felfüggesztett pályázatra

alig egy hónap alatt több mint 11 ezer kérelem érkezett közel 140 milliárd forint forrásigénnyel.

Magyar Zoltán szerint ez is jól mutatja, hogy

"mekkora szükség lenne egy sokak számára elérhető, családi vállalkozást segítő konstrukcióra".

Végül azonban nemcsak felfüggesztették, hanem vissza is vonták a pályázatot. Ezt azzal indokolták, hogy tömeges csalást gyanítanak a pályázók között. Az ügyben egyébként feljelentés is történt, melynek eredményeképpen a rendőrségi nyomozás jelenleg is folyik.

Azonban az elmúlt másfél évben nem nevezték meg, nem ítélték el visszaélőket, ez Magyar Zoltán szerint "erősen gyengíti" a kifogást.

Az is érdekes, hogy állítólag a Miniszterelnökség vizsgálja annak lehetőségét, hogy azok a vidéki mikrovállalkozások, akik tisztességes úton szerettek volna támogatáshoz jutni, megfelelő mértékű forráshoz jussanak valódi fejlesztési igényeik megvalósításához, azonban eddig semmilyen előrelépés nem történt az ügyben.

De vajon miért?

A Jobbik véleménye szerint a valódi ok nem lehetett más, mint az, hogy

a közbeszerzéseken és pályázatokon rendre taroló kormányközeli élősködő had túl kis falatnak gondolta a pályázatonként elnyerhető 12 millió forint körüli összeget.

A Jobbik tiltakozik az összegek más módon való kiírása ellen és arra szólítja fel a kormányt, hogy a visszaélők kiszűrése és elszámoltatása után adjon lehetőséget a vidéki családok számára, hogy ilyen és ehhez hasonló programokon keresztül meg tudják valósítani az álmaikat. A Jobbik kormányon, a vidék pártjaként ezért fog dolgozni.

Megint a tisztességes magyar kis és családi gazdálkodók maradtak hoppon!