Mark Wahlberg 1,5 millió dollárral többet kapott női partnerénél, de felajánlotta a zaklatás ellen küzdő alapnak

Wahlberg és az őt képviselő William Morris Endeavor ügynökség kétmillió dollárt ajánlott fel Michelle Williams nevében a hollywoodi szexuális zaklatások áldozatait képviselő Time’s Up jogi alapnak – írja a Variety. Williams a női főszereplője az All the Money in the World című filmnek, férfi főszerepben Wahlberg a partnere. Néhány jelenetet újra kellett forgatni, Williams ezért napi nyolcvan dollárt kapott, összesen nagyjából 1000 dollárt, míg Wahlberg másfél milliót, szóval 1500-szor annyit, mint Williams.

A férfi színész ezt a másfél milliót felajánlotta a Time’s Upnak, de az ügynöksége félmilliót még hozzáadott.

„Ez újabb emlékeztető rá, hogy azok, akiknek hatalmukban van, több felelősséget kell vállalniuk az egyenlőtlenség, így a nemek közti fizetési különbségek elleni harcban”

- írta közleményében az ügynökség a remek gesztus után, Wahlbergék megérdemlik a hét jóarca címet.

Liam Neeson: kicsit boszorkányüldözésnek tűnnek a zaklatási botrányok Neeson hasonló álláspontot fejtett ki, mint korábban Catherine Deneuve - írja a Guardian. „Kissé boszorkányüldözésnek" tűnik számára, főleg, mikor valaki azt állítja valakiről, hogy megérintette egy lánynak például a térdét, majd bizonyítás nélkül, azonnal elítélik a vádlottat.

(fotó: Mark Wahlberg és Michelle Williams)