Szorul a hurok a fideszes városvezetés körül: A dunaújvárosi közvilágítás-mutyit is vizsgálta az OLAF

Az önkormányzati ügyekre rálátó forrásaink szerint a Rosettum Kft. által 2015 őszére kivitelezett, 255 millió forintos összértékű program is az OLAF látómezejébe került, és ez is szerepel ugyanabban a jelentésben, ami Orbán Viktor miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a kétes beruházásaival is foglalkozik, és amit a kormány mindenáron titkolni igyekszik a nyilvánosság elől.

Jobbik: hozzák nyilvánosságra az Eliost érintő OLAF-jelentést! Szilágyi György, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt kérte, hogy a 4-es metró ügyéhez hasonlóan járjanak el az ügyben, amely szavai szerint 12 milliárd forintos visszafizetési kötelezettséget jelenthet.Azt is javasolta, hogy Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter tegyen feljelentést az ügyészségen.

Ha a csalás elleni hivatal szabálytalanságot állapít meg az ügyben, akkor annak tetejébe, hogy a város nyakán marad az életveszélyes, elégtelen fényerejű közvilágítási hálózat, még a beruházás Európai Unió által támogatott részét,

218 millió forintot is vissza kell fizetniük.

Nem elég tehát, hogy a fideszes városvezetés belement a dunaújvárosiak számára finoman szólva is előnytelen üzletbe, elszabotálta a vizsgálatot és futni hagyta a felelősöket, most a dunaújvárosiak nyakába varrná a kudarcos projekt teljes költségét is.