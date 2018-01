Mivel a miniszterelnök elmenekült, ezért most Pintér Sándornak és Altusz Kristófnak kell felelnie Orbán migránsairól

Mi a véleménye arról, hogy egy bohóckodásba torkollt a Nemzetbiztonsági bizottság csütörtöki ülése?

Az előzetes nyilatkozatokból lehetett arra számítani, hogy nem lesz érdemi ülés, de ekkora politikai óvodára én sem számítottam, mint amit Németh Szilárd vezényletével előadtak a kormánypárti politikusok. Szánalmas volt, hovatovább, pártállástól függetlenül minden országgyűlési képviselőre nézve kínos. Ennyire neoprimitív érvelést, amivel Németh Szilárd előállt, a magyar parlamentben még nem sikerült senkinek sem produkálnia.

Ennyire gáz volt?

A meghívott Orbán Viktor természetesen nem vett részt az ülésen, mint ahogy egyetlen kormánytag sem. Egyedül Kontrát Károly belügyi államtitkár jött el, valamint jelen voltak a titkosszolgálati, és rendőri vezetők, illetve a Bevándorlási Hivatal főigazgatója is. Ahogy Németh Szilárd megkapta a szót, azzal a lendülettel elmondta, hogy Szél Bernadett szerinte nemzetbiztonsági kockázat, ezért nem vesznek részt olyan ülésen, amelyen Sorosról van szó, mert az LMP-s képviselő személyesen elmondja majd Soros Györgynek a hallottakat.

"Ezzel csak egy probléma van, hogy Németh Szilárd ezzel a kijelentésével a vele szemben ülő Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját köpte lényegében szemen, hiszen az AH végzi minden egyes képviselő esetében az átvilágítást, és Szél Bernadett esetében nem tártak fel semmilyen kockázatot."

Tehát Németh Szilárd vagy hazudott, vagy egyszerűen hülyét csinált az Alkotmányvédelmi Hivatalból. Ha el akarnám viccelni, akkor ez egy bohózat volt, de sajnos ez a 2018. január 25-ei magyar valóság.

Akkor a bohózatból nyergeljünk át a tragédia irányába. Kampánycélokra használják ezt a nagyon fontos országgyűlési bizottságot?

Már jó ideje kampánycélokra használja a Fidesz, de a mai történéseknek van egy másik aspektusa is. Ahogy Orbán Viktor hosszú ideje menekül a kényes kérdések elől (lásd a január 30-ai rendkívüli ülést - aszerk), úgy most már a Fidesz összes politikusa menekül az érdemi szembesítés elől. Három éven keresztül egy nettó hazugság lebuktak, hiszen kiderült, a kvóta majdnem kétszerese befogadásra került. Ebben a hozzáállásban egy szánalmas menekülést látok, remélem, ez a választók számára is egyértelmű.

Min kell változtatni ahhoz, hogy ne telepedjen rá ilyen közvetlenül a pártpolitika a szakszolgálatok működésére?

Az mindig a kormánypártok bölcsességén múlik. De mindenkinek azaz érdeke, hogy érvényesüljenek a szakmai szempontok, hiszen ha bármelyik titkosszolgálatról az a kép alakul ki, hogy pártpolitikai érdekeket képvisel, az az egész országra nézve káros, a társszervek, és a közbizalom szempontjából is. Mint mondtam, ez a saját felelősségen és bölcsességen múlik, láthatóan a Fidesznek ebből egyik sincs meg.

Nemcsak a Soros-tervről lett volna szó, volt ennél fontosabb téma is, hiszen meghallgatták volna miniszterelnököt a 2300 „titkos migránsról”. Ez elmaradt, hogyan tovább?

Javaslatot tettem arra, hogy a következő nemzetbiztonsági ülésre Pintér Sándor belügyminisztert és Altusz Kristóf helyettes államtitkárt hívjuk meg. Az utóbbi leleplezte a kormányt, míg a tárcavezető egy zseniális sajtótájékoztató keretében elismerte, hogy nincs információja arról, hogy Soros György illegális bevándorlást segítő tevékenységet folytatna. Az bizottság elnöke ezt nyugtázta, így ha a kormánypártok nem bojkottálják azt az ülést is, mindkét kormánytag beszámolhat a Nemzetbiztonsági bizottság előtt.

Mit kérdezett volna Orbán Viktortól?

Érez-e magában annyit, hogy minimum bocsánatot kérjen, és visszafizeti-e azt a pénzt a büdzsébe, amit elköltöttek a három éves hazug propagandára, ez lett volna a legelső, de nyilván rengeteg kérdés felmerült volna. Például, mi a különbség a brüsszeli kvóta által magyarországi oltalomra vett szír, afgán, iraki menekültek, és a Magyarország által, önhatalmúlag oltalomra vett szír, afgán, iraki menekültek között?

"Hogyan mondott csődöt a jogi határzár, amit lénygében arra hoztak létre, hogy ne kelljen betartani a Genfi Egyezményt?"

Hogyan értékeli a totális kudarcát annak a kormányzati propagandának, ami csak a sikerekről, és Orbán Viktorról, mint a nemzet megmentőjéről szólt?