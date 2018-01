Közel 80 milliót kapott újságra a polgármester ismerőse, aztán borozót nyitottak, feljelentés történt

Még 2017 november környékén hozta nyilvánosságra az ügyet a Ceglédi Spotlight. A sztori lényege röviden az volt, hogy a helyi fideszes önkormányzat saját városi lapja, a Ceglédi Hírmondó mellett pénzt adott a Ceglédi Mozaik felfuttatására is. Ilyen összegekről van szó:

2011-ben 12,1 millió,

2012-ben 14,8 millió,

2013-ban 26,3 millió,

2014-ben 17 millió,

2015-ben 8,4 millió forinttal

Tehát összesen majdnem 80 millió forintról. A lap 2015-ben megszűnt.

Eddig még nem is érdekes a történet, de az Opten adatai szerint a Vassily Kiadó Kft. 2013 januárjában felvette tevékenységei közé a vendéglátást, a rendezvényi étkeztetést és az italszolgáltatást. Szeptemberben már meg is nyílt a városban a Szindbád étterem és borozó. 2013-ban, a nyitás évében a kiadónak 23 milliós, 2014-ben 25,5 milliós árbevétele volt, tehát a pénz zömét az önkormányzati cég adta. A következő évben már nem jelent meg az újság, de az étterem-borozó üzemelt tovább.

A pénz egy része vissza is osztódik, mert az ingatlant a kiadó az önkormányzattól bérli. 2013-ban 4,4 milliót, 2014-ben 3,8 milliót, 2015-ben 2,9 milliót, 2016-ban 2,8 milliót fizettek albérlet címén. Az is vicces, hogy az éttermet a Ceglédi Mozaik címlapján hirdették, de ugye azt a lapot is ezekből a támogatásokból hozták létre.

Feljelentés

Volner János, a Jobbik országgyűlési képviselője feljelentést tett az ügyben, amit a ügyészség befogadott és nyomozást rendeltek el.

Az ügyben kerestük a politikust, aki elmondta, hogy ez

„a Fidesz második számú Voldemort-ügye”

Volner szerint folyamatosan potyognak ki a csontvázak a helyi fideszes politikusok szekrényeiből, elég csak a Hörömpő-ingatlan ügyére gondolni.

A politikus szerint ő folyamatosan részt vesz a helyi ügyekkel foglalkozó meghallgatásokon és gyűléseken, míg Földi László, a térség fideszes országgyűlési képviselője nem túl aktív a terepmunkában.

