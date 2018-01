Újabb részletek a pedofil-gyanúba keveredett fideszes képviselő ügyében

Gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt az ügyben.

A Blikk szerint a város egyik kollégiumában általános iskolai nevelőtanárként dolgozó fideszes politikus pár évvel ezelőtt kezdett viszonyba a 12-13 éves lánnyal, melyet a kiskorú kezdeményezett.

Kiss Attila Csaba viszonozta a lány érzéseit, ám miután kiderült a liliomtipró kapcsolat, a gyerek szülei kivették a lányt a diákotthonból.

Az egyházi tisztséget is betöltő kormánypárti politikus nevét egyébként az eset kiderülése óta törölték egyházközössége honlapjáról.

A helyi Fidesz egyelőre kivárja a vizsgálat végét:

- nyilatkozta a Blikknek Körtvélyesi Attila helyi Fidesz-elnök, Nagykőrös alpolgármestere.

Szexuális visszaélést a büntető törvénykönyv szerint az a tizennyolcadik életévét betöltő személy követ el, aki tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorúval szexuális cselekményt végez. Súlyosabbnak minősül a cselekmény, ha a sértett az elkövető nevelése vagy felügyelete alatt áll, ebben az esetben a büntetési tétel kettőtől nyolc évig tartó szabadságvesztés a Btk. szerint.

A képviselő arról számol be, hogy ismét a Fidesz miatt robbant ki botrány Nagykőrösön, mivel napvilágot látott az az információ, miszerint Kiss Attila Csaba, helyi kormánypárti képviselő ellen szexuális visszaélés bűntett gyanúja miatt indult nyomozás."Ennek esetleges beigazolódása, az egyébként is morális és erkölcsi fertőben tobzódó Fideszen belül is a mélypontot jelentené"-írja a Jobbik alelnöke, aki egyben felszólítja a Fideszt, hogy tisztázza, képviselője valóban elkövette-e a bűncselekményt.