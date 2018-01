Teljesen hülyének nézi az embereket a Fidesz: ismét látványosan hazudik bele a választók képébe a kerítésről

Vona Gábor, a Jobbik elnöke január 27-i évadnyitó beszédében újfent leszögezte: pártja ragaszkodik a határkerítéshez, ami kormányra kerülésük esetén is állni fog, Orbánékkal ellentétben pedig propaganda és hírverés nélkül megakadályozzák a betelepítéseket.

A Fidesz az elhangzottak ellenére hivatalos Facebook-oldalán az alábbi képet és bejegyzést tette közzé.

Nem ez az első eset, hogy a kormánypárt a valóságot figyelmen kívül hagyva ezzel a váddal próbálja besározni politikai ellenfeleit. Orbán Viktor 2017 nyarán, Tusnádfürdőn tartott beszédében is kijelentette: amíg ő a miniszterelnök, a kerítés állni fog - az ellenzék viszont lebontaná azt.

Csakhogy a kerítés felépítését eleve Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere, a Jobbik jelenlegi alelnöke javasolta már 2015 januárjában, vagyis 3 évvel ezelőtt - és mint Vona néhány nappal ezelőtti beszédéből kiderül, a Jobbiknak esze ágában sincs lebontani azt.

Toroczkai javaslatáról akkoriban még az azóta már kormpánypropaganda-üzemmódba állított Origo is beszámolt. A magyar kormány végül fél évvel később, 2015 nyarán döntött a kerítés építéséről - mintha csak a saját ötletük lett volna, ma pedig már azt állítják, egyedül ők azok, akik meg is tartanák a határzárat. Állításuk egyébként nemcsak a Jobbikra vonatkozóan hamis, bár kétségkívül ott a legpofátlanabb. Júniusban már az MSZP, a Momentum és az LMP is arról beszélt, hogy megtartaná a kerítést.

A másik blöff

Hasonló taktikát követett a kormány az alaptörvény-módosítás kérdésében is, amely elmaradása miatt rendszeresen a Jobbik politikusait illette hazaáruló jelzővel. A legnagyobb ellenzéki párt már 2015 májusában javasolta, hogy népszavazást kell tartani a kvótákról, a Fidesz akkor ezt lesöpörte. Novemberben újra napirendre került a javaslat, akkor Kósa Lajos, a Honvédelmi és rendészeti bizottság fideszes elnöke ezt azzal utasította el, hogy nemzetközi szerződést érintő ügyekben alkotmányellenes volna népszavazást tartani. Négy hónappal később aztán Orbán jelentette be, hogy népszavazást kezdeményez a kvótákról. 2016. április 12-én Jobbik Alaptörvény-módosítási javaslatot nyújtott be, amelynek ez volt a szövege: „Az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül nem írhatja elő nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését”. Május 9-én Rubovszky György, a KDNP politikusa a tévé kamerák előtt nyilvánította ki, hogy még házszabálysértés árán is, de meg fogja akadályozni a Jobbik Alaptörvény módosító javaslatát. Még azt is közölte, hogy „Viktor nem engedi”. Az októberi népszavazást végül megtartották, a szavazatra jogosultak 41,32%-a vett csak részt rajta. 2016. november 8-án az Orbán kormány az érvénytelen népszavazás miatt,- több mint félévvel később, mint a Jobbik - Alaptörvény -módosítást nyújtott be, amely azért bukott meg, mert nem voltak hajlandóak lemondani a letelepedési kötvények után befolyó pénzekről, amiket migránsok letelepítéséért kaptak. A Jobbik ugyanis ezzel a feltétellel szavazta volna meg a fideszes javaslatot, hogy "kizárják a gazdag és a szegény migránsokat is." Napjainkig ezt a javaslatot a Jobbik hétszer nyújtotta be újra, a Fidesz pedig hétszer szavazta le.