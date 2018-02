Kanadában már a himnusz is gendersemleges

Korábban a konzervatív többség megakadályozta, hogy lecseréljék a szót, most azonban a liberális Mauril Bélanger által 2016-ban kezdeményezett javaslatot elfogadta a szenátus. A férfi már nem élhette meg, hogy hivatalosan is az új verziót énekelhesse, ám mostantól minden kanadai a gendersemleges változatot használhatja - írja a BBC.

A szövegmódosítás értelmében most már nem az "in all thy sons" (minden fiadban), hanem az "in all of us" (mindannyiunkban) használatos.