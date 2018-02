Orbán: higgadtság, csigavér, nyugalom, a majom beleugrik a vízbe

ENSZ

Ahogy arról a tegnapi Kormányinfó alapján már beszámoltunk, kiugorhatunk az ENSZ migrációs tervezetének tárgyalássorozatából, meg úgy nagyjából az ENSZ lett az új Soros. Orbán Viktor így beszélt erről a témáról:

„Higgadtság, csigavér, nyugalom. Ismerjük meg a szöveget, és azután döntsünk róla.”

Azt is hozzátette, hogy olyan határozatot biztos nem fogunk elfogadni, ami ellentétes az érdekeinkkel, de még azt is, hogy

„szerencsére lesz egy pont, amikor a majom beleugrik a vízbe.”

Ez a pont így néz ki nagyjából:

Lázár és Szijjártó után Orbán most már eloszlatott minden kételyt, tényleg az ENSZ lehet az új Soros György, érdekes fúzió ez:

„Az ENSZ-dokumentum pont olyan, mintha kimásolták volna a Soros-tervből.”

Azt azért hozzátette, hogy fontos, értékes szervezetről van szó.

Osztrák-magyar

Na nem a monarchia, hanem a viszony. Orbán szerint új szelek fújnak, mert korábban magyarellenes kormány volt Bécsben, most viszont már cimboraság van, még úgy is, hogy feljelentettek minket Paks II. miatt és a magyarokat is hátrányosan érintő módon megvágják a családtámogatási rendszert.

(fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)